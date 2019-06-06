【逃犯條例】警方籲遊行市民勿互相擠迫　企太密會構成嚴重風險

港府修訂《逃犯條例》引起社會爭議，民陣將於周日（9日）再發起反修例遊行。警方今日（6日）公布當日安排，因應下午2時半在維園有集會，3時正開始遊行，警方於銅鑼灣、金鐘一帶會有封路措施；警方又呼籲參與市民勿互相擠迫，「企得太密會對公共安全構成嚴重風險」，又提醒勿大規模在其他位置中途加入，會堵塞隊伍。 對於近日網上流傳有激進派組織策劃在遊行當日發動佔領，警方指，有留意到有關資訊，強調絕不姑息違法行為，呼籲市民勿參與其中，警方會果斷執法。至於會否出動水炮車，警方指，如當日遊行是和平理性，「睇唔到有需要。」

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、港島總區高級警司（行動）吳樂俊、港島總區交通部警司（執行及管制）李文耀。（鄭秋玲攝）

針對港府提出《逃犯條例》修訂草案，6月9日下午2時半在維園會有集會，3時正開始遊行，遊行路線由維園中央草坪為起點，沿高士威道、禮頓道、怡和街、金鐘道西行車路、至夏慤道，以立法會道西面及東面行人路及添美道西面行人路為終點，並會在終點有集會，料活動至晚上11時59分。有部分路段會在當日陸續封閉。另外警方又指，大會起初預計有5,000人參與，最新預算為20萬人。

視乎密度 未能提供維園可容納人數​

警方早前發不反對通知書，遊行須由維園草地出發；有記者問及，民陣引述警方曾稱維園草地可容納3萬人，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指，對有關講法「不太清楚」，僅指維園草坪達約1.4萬平方米，視乎人數密度，未能提供具體可容納人數。但呼籲參與市民勿互相擠迫，「企得太密會對公共安全構成嚴重風險。」警方又提醒，維園草坪是唯一起點，市民勿大規模在其他位置中途加入，會堵塞隊伍。

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網上流傳抗爭「升級」 警方：會果斷執法

近日網上流傳有組織策劃在當日遊行將抗爭「升級」，警方指，不評論個別報道，但強調絕不姑息違法行為，呼籲市民勿參與其中，應保持距離，警方會果斷執法。但拒絕透露當日的行動部署細節，指警方有能力及信心處理任何突發事故，會按參與人數、風險評估及過往經驗，部署警力。港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，若當日遊行有衝擊事件，現場指揮官會有適當部署及人手安排。

如遊行和平有序 睇唔到有需要出動「水炮車」

就多次被問到當日會否出動人群管理特別用途車「水炮車」，包括對於部署上有無考慮到當日會否再次出現佔領和騷動，及是否水炮車完成訓練工作前不會出動，江永祥回應指，「水炮車」已完成相關測試及操作指引，正進行駕駛及操作訓練，適時會向立法會、監警會及傳媒簡介，料下半年稍後時間會完成相關工作，重申只有在大範圍、嚴重公眾騷亂才會出動，只要人群是和平參與、聽從警方現場指示，及不作出任何暴力衝擊及違法行為，「相信都無需要，無論係幾時都好，都無需要使用呢部人群管理特別用途車。」指如整個遊行是和平有序情况下進行，看不到有使用「水炮車」的機會。

消息指估計當日遊行和平

民陣於4月第一次發起撤回修訂《逃犯條例》遊行，大會宣布有13萬人參與遊行，警方指高峰時有2.28萬人參與。隨社會氣氛升溫，民陣預計有30萬人出席今次遊行，當日會以和平方式，不會將遊行「升級」。據了解，警方將會以七一遊行的規模應對，部署約1600名警力應付突發事件，但會按實際情況調派人手，目前預料當日會是和平進行，故不會出動「水炮車」。