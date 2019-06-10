【逃犯條例】湯家驊：不必糾纏遊行人數　葉劉：毫無疑問是多人

反《逃犯條例》修訂遊行群情洶湧，民陣公布遊行人數，更指有103萬人，是回歸後最高。 行政會議成員湯家驊接受《香港01》查詢時就表示，無從判斷遊行人數；又認為，對人數不必糾纏，因從電視上看，確實有許多人上街表達意見，港府需繼續講清楚，港人不會受修例影響。 同樣是行政會議成員的新民黨立法會議員、曾任保安局局長的葉劉淑儀則指，民陣對遊行人數一定有高估，但她承認，今次遊行人數「毫無疑問一定是多」，反映港人非常關注。

葉劉淑儀則指，民陣對遊行人數一定有高估，但她承認，今次遊行人數「毫無疑問一定是多」，反映港人非常關注。（資料圖片/余俊亮攝）

湯家驊表示，自己並非估算遊行人數的專家，無從評論遊行人數，但相信一般人心目中，遊行的實際人數，是民陣公布的103萬人與警方公布的24萬人之間。

他認為無需在數字上糾纏，因為從電視畫面上，確實見到許多人走上街頭表達意見。他指，反對意見是建基於害怕自身自由受影響，擔心成為被移交到大陸受審對象，難以理解為何這麼多人有這種想法，特區政府需面對市民訴求，適當處理反對意見。

他又指，留意到遊行人士的訴求，是基於對中央政府不信任，港府對此可退讓的空間是相當狹窄。他強調，港府的保障措施99.9%接近聯合國的範本，修例內容調整的空間相當小。

葉劉淑儀則指，遊行未開始，民陣已表明希望遊行人數超過2003年7.1遊行，相信對方一定會高估遊行人數，但她承認，「人數一定係多，毫無疑問」，反映港人關注人權、自由、法治。

她強調，修例始終對一般善良市民沒有影響，而移交的刑期門檻已提升到7年，只有干犯嚴重罪行逃犯，才會被移交。