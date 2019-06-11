【逃犯條例】一人政總野餐、劇本通宵圍讀　網民為6.12各出其謀

反對修訂《逃犯條例》大遊行過後，政府重申不會撤回草案，本周三（12日）直上立法會大會恢復二讀，引起強烈反響。 民陣宣布發起周三舉行集會，在網絡上，網民亦自發在立法會一帶各自行動，包括「一人政總野餐」等，亦有編劇組織召集熱愛創作的市民通宵圍度劇本，早一晚留守政總。

6.9反修例遊行後，林鄭（中）拒撤回修例。（資料圖片／梁鵬威攝）

編劇權益聯盟 今晚政總通宵圍度劇本

特首林鄭月娥不理民意，堅拒收回修例草案，引發市民在草案恢復二讀時發起抗議活動。其中香港編劇權益聯盟會在今晚於政總通宵圍度劇本，活動歡迎所有熱愛創作和香港的朋友加入，聯盟稱「不解釋，到時見」。

亦有網民以「洋紫荊運動」之名，呼籲今晚起在立法會外通宵留守立法會外，目標5萬人包圍立法會。

網民提議「一人政總野餐」

至於會議當日，有網民提議「一人政總野餐」，稱「查過黃曆，星期三6月12日係好日，所以建議大家放個靚假出街行下吸收下新鮮空氣」，建議網民去可以免費欣賞維港景色、有一大片草地的添馬公園。

不過，發起人就溫馨提醒，根據《公安條例》，凡有3人以上聚集和擾亂秩序，或做帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致他人認為該集結會破壞社會安寧，或害怕他們會藉此激使他人破壞社會安寧，即屬非法集結。

發起人建議，今次活動一人成行，「但到場可以認識朋友，討論天南地北，一齊分享美食」。

另有媒體趁機刊登「想野餐 一定係去添馬公園」旅遊攻略，描述添馬公園附近有政總、特首辦和立法會，「草地都可以任踩唔嬲，大家要好好利用呢片草地先得，除咗野餐，大家仲諗唔諗到可以做啲咩呢？」

馬路上都有特別活動，有網民舉辦「12/6遊車河」，圖片顯示「慢駛死火」，「#反送中反惡法」。

舉辦上周日反逃犯條例遊行的民陣則將於本周三在立法會附近發起集會，召集人岑子杰重申民陣的集會將會以和平、合法和安全的方式進行，以容納最多市民參與。民主黨7名立法會議員地區議辦及公民黨地區辦事處當日將暫停開放，又呼籲可取假的市民到立法會聲援。