【國歌法】立法會甫審議完成逃犯條例　6月底即恢復二讀

立法會主席梁君彥宣布，預料下周四（20日）將可表決逃犯條例法案。惟就算通過，議會將不會平靜，因為政府今日（11日）向立法會作出預告，將於6月底的大會恢復二讀國歌法。

政務司司長張建宗（資料圖片）

立法會文件透露，政制及內地事務局局長聶德權於今日致函內務委員會主席李慧琼，擬作出預告於6月26日恢復國歌法二讀辯論，與李慧琼磋商，而就條例草案提出修正案作出預告的限期為6月17日（周一）。

政府優先處理4項法案 冀暑假休會前通過

另一方面，政務司司長張建宗昨日去信梁君彥，指政府打算優先處理的4項法案，希望在暑假休會前通過，包括落實預算案建議的稅務寬減的《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》，讓稅務局在下半年發出的稅單中反映有關稅務寬減；改善本年底區議會選舉安排的《2019年選舉法例(雜項修訂)條例草案》，讓新措施在本年底區議會選舉前落實；《國歌條例草案》以盡早在香港特區實施內地國歌法；延長高等法院或以上法官退休年齡5年的《2019年司法人員(延展退休年齡)(修訂)條例草案》，讓司法機構挽留即將退休的資深法官和司法人員。張建宗又稱，打算在休會前動議資深司法任命建議的政府議案，避免延遲終審法院非常任普通法法官岑耀信勳爵及高等法院首席法官潘兆初任命，影響司法機構運作。