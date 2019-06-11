【逃犯條例】網上廣傳建制高官議員地址　蔣麗芸：我堂堂正正唔驚

《逃犯條例》將於明日（12日）於立法會進行二讀，不少反對條例的市民紛紛發起行動，希望令政府撤回修訂。網上就流傳了44位高官、建制派人士的地址，有網民稱會進行家訪說服對方撤回修例。 對此，事主之一立法會議員蔣麗芸表示：「我無所謂。」 個人資料私隱專員黃繼兒回覆《香港01》查詢，勸喻有關人士尊重他人私隱，不應該將該等個人資料上載於網上社交平台或討論區，以免觸犯法律。相關的網上社交平台或討論區的營運商亦不應刊登該等內容及帖文，若發現有網民上載或轉載該等資料，則應盡快刪除， 因相關內容可能觸犯法例，並有損公眾利益。就此，黃繼兒已主動聯絡相關的網上社交平台及討論區的營運商，要求他們移除該等內容／帖文。

有網民表示希望家訪建制派人士。（網上截圖）

網上流傳44位建制派人士，包括議員周浩鼎、梁美芬、何君堯、前議員譚耀忠、湯家驊，連局長蔡若蓮、劉江華等人的住址，均於網上流傳。有網民表示，建議親身到訪他們的家以說服他們，撤回修訂。但亦有網民稱會滋擾他們，稱會「日日係佢哋門口問侯佢哋。」

目前所有立法會參選人士，其聯絡地址均會於憲報公開。由於上述建制派人士都曾參與立法會選舉，因此相關地址或一早已公開。然而，過往不少參選人士均不會以私人住址作聯絡地址。

葛珮帆對住址被公開感人身受威脅。（資料圖片／余俊亮攝）

葛珮帆：已報警

對於住址被公開，事主之一民建聯葛珮帆今日亦公開讉責相關行為。她稱網上有人公開了大部分建制派議員的家居地址，有人更提出要騷擾及威嚇傷害議員及其家人，她感到自身及家人的安全正受到威脅，已就事件通報警方。她又稱：「香港是法治社會，絕對不能接受恐嚇公職人員的行為，就算政見不同，亦應該以和平理性方式表達意見。」

「我無所謂。」民建聯蔣麗芸認為，自己所作所為都是堂堂正正，對於住址被公開並不驚怕。她認為相關行為是想慫恿年青人犯法或作衝突行為，背後動機可恥。她又促請私隱專員公署嚴肅處理相關行為。