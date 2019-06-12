【逃犯條例】建制派坐旅遊巴　未知目的地

修訂《逃犯條例》爭議引發數以百萬計市民上街反對，立法會原訂今（12日）早11時恢復條例草案二讀，卻因為示威者今晨起在立法會外聚集佔據馬路，立法會主席梁君彥逐宣布更改會議時間至另行通知。

據了解，一眾建制派議員昨晚預料會議會如常舉行，並得到警方確認，屆時會保持車輛通道暢通，由中區警署人員協助，把他們運載至立法會開會，但最終事與願違。

直至下午兩點左右，一輛白色小型旅遊巴由中區警署開出，接載多名建制派立法會議員，疑前往立法會開會。新民主同盟范國威則在立法會地下停車場守候。