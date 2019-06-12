【逃犯條例】建制派坐旅遊巴　未知目的地

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修訂《逃犯條例》爭議引發數以百萬計市民上街反對，立法會原訂今（12日）早11時恢復條例草案二讀，卻因為示威者今晨起在立法會外聚集佔據馬路，立法會主席梁君彥逐宣布更改會議時間至另行通知。
據了解，一眾建制派議員昨晚預料會議會如常舉行，並得到警方確認，屆時會保持車輛通道暢通，由中區警署人員協助，把他們運載至立法會開會，但最終事與願違。
直至下午兩點左右，一輛白色小型旅遊巴由中區警署開出，接載多名建制派立法會議員，疑前往立法會開會。新民主同盟范國威則在立法會地下停車場守候。
立法會外聚集大量示威者。（歐嘉樂攝）
據了解，建制派內部昨晚曾討論前往立法會開會的路線，會先安排在中區警署集會，由警方的車輛運載他們進入立法會大樓內。群組內有人提出，警方已明確表示，會保證車輛通道暢通，必要時可由政總地下停車場入口下車，開閘由地下通道往立法會地下停車場上辦公室。
立法會外示威者聚集，至下午約兩時許，一架接載多名立法會議員的旅遊巴緩緩由中區警署駛出，車上有多名建制派議員，包括民建聯李慧琼、鄭泳舜、周浩鼎、工聯會何啟明、黃國健、陸頌雄、經民聯梁美芬、謝偉俊、何君堯、旅遊界姚思榮和建測規園界謝偉銓等。
▼逃犯條例修訂二讀．龍和道被佔領▼
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