【逃犯條例．海富直擊】父帶兩女罷課反修例　白領趁午飯落佔領區

反對立法會就修訂《逃犯條例》進行二讀，今早大批市民於灣仔及中環一帶示威，多人衝出佔領龍和道、夏愨道及告士打道東西行線。其間爆發警民衝突，有人向警方拋擲雜物，警員亦向示威者施放胡椒噴霧；至中午食飯時間，不少示威者到金鐘海富中心休息，家長王先生帶同兩名罷課的女兒遊行，向她們解釋《逃犯條例》，他指示威者很禮讓及和平。有海富中心的商戶稱對示威感到理解，希望大家能和平地表達訴求。並有白領趁午飯落佔領區，銀行職員溫先生指「為咗下一代，所以要企出嚟，我唔係食花生！」

家長王先生帶同兩名讀幼稚園的女兒到場，他指今日兩名女兒響應罷課，遂帶她們到場了解反對立法會就修訂《逃犯條例》一事。（陳蕾蕾攝）

兩女兒響應罷課 家長帶小朋友遊行

今午（12日）家長王先生帶同兩名讀幼稚園的女兒到場，他指今日兩名女兒響應罷課，遂帶她們到場了解反對立法會就修訂《逃犯條例》一事。王先生指，兩名女兒雖年幼，但仍有責任讓她們了解社會之事，「頭先經過龍和道，我都有同佢哋解釋，點解哥哥姐姐要咁辛苦擋路！」

王先生：對徹回修例持樂觀態度

「唔係話在屋企驚，我哋都要出嚟對政府表示態度，我都會注意佢哋安全！」王先生指，兩名女兒親眼看見情況，相對容易向她們解釋現況。他認為，示威者很禮讓及和平，更有人為小孩送上麵包。黃先生指，下午金鐘附近有支持學生罷課的活動，屆時有活動予其他罷課小學及幼稚園學生及家長參與。王先生指，對徹回修例持樂觀態度，他希望市民站出來可以改變現況。

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中午時間，不少白領人士趁午膳時間前來佔領區。（賴雯心攝）

至中午約12時，金鐘海富中心內有多人聚集，不少示威者於商場內休息，有人坐在地面吃麵包及休息，眾人亦自律。（陳蕾蕾攝） 商戶：擔心示威者安全 海富中心一間時裝店蘇店員表示，今日至今沒有「開過單」。但他對情況表示理解，指店舖已開設十多年。早年的佔中活動，亦未有對店舖造成影響，他認為示威者自律「冇搗亂」，只是到商場休息，但他擔心示威者示威時的安全。雖然生意額明顯下跌，但未有影響店舖工作。 店員「精神支持」反對修例 海富中心位於另一間時裝店店員表示，今日生意額當然損失了，難免會影響購物欲，但「大家都係香港人，都體諒大家！」，指自己亦反對修例，又表示「精神上支持」示威活動。而女裝店主何小姐亦表示，預計今日生意額會受損，但遇上「特別情況」亦沒有辦法。她指，早年佔中亦曾發生相似情況，若下午情況持續或會考慮暫時關店，她希望示威和平進行。 午飯時間到佔領區 中午時間，不少白領人士趁午膳時間前來佔領區。有於附近上班的市民表示，工作原因無法前來，因此於午飯時間到場，認為如果政府硬性通過修例，或會激發更多行動，「如果佢有咁多權利就想用盡，只會激發大家更激烈的行為。」 白領：「我唔係食花生！」 於金鐘上班的職銀行職員溫先生，亦趁午膳時間前來佔領區，「為咗下一代，所以要企出嚟！」若反修例行動有後續活動，溫先生指亦會參加，「因為我唔係食花生！」至中午約12時，金鐘海富中心內有多人聚集，不少示威者於商場內休息，有人坐在地面吃麵包及休息，眾人亦自律。

6月12日早上：大批市民就修訂《逃犯條例》示威情況