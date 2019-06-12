【逃犯條例】循道衛理晚禱會　牧師斥政府充滿大話　不尊重市民

今天逃犯條例將於立法會恢復二讀，大批群眾激烈示威反抗，警方以橡膠子彈及催淚彈鎮壓。 循道衛理教會昨日已宣佈會接受有需要人士。而在今日晚禱會中，亦有牧師批評政府充滿大話，不尊重市民。

《逃犯條例》示威，循道衛理教會內有正進行有牧師主持的祈禱會，門外有教會人士舉牌通知祈禱會已爆滿。（鄭嘉如攝）

網上流傳有循道衛理教會接收受傷的示威者，之後警方見狀包圍教會。惟之後循道衛理聯合教會香港堂於官方FB專頁澄清，「本堂並沒有被警方包圍」。

祈禱會牧師指政府充滿大話 不尊重市民

循道衛理教會內有正進行有牧師主持的祈禱會，門外有教會人士舉牌通知祈禱會已爆滿，不准內進、及不准在門前拍照。教會人士指正堂平日可容納約600人，但現時人群坐滿地上，人數可能更多。

至約晚上九點半，剛參與循道衛理教會祈禱會的徐先生及同行女友人指，今日約7時來到教會參與 祈禱會，會場内爆滿，主要是唱聖詩和聽牧師講道。徐先生指，牧師提及近日逃犯條例的情況，指政府充滿大話，並不尊重市民。牧師又提醒，神教導他們尊重生命，要依從神的教導。

循道衛理聯合教會香港堂於5月17日亦就《逃犯條例》修訂發表立場，表示中央和特區政府似無意尋求更多共識，亦無意延後或撤回，修例對香港將造成相當大損傷，港人無力感只會更深。