【一分鐘看世界】逃犯條例掀中美戰、運油輪中東遇襲、災區打卡潮

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早晨，今天是6月14日，星期五。

為忙碌的一周劃上句號前，你需知道以下五宗國際新聞：

華府與香港關係

香港政府修訂逃犯條例的爭議蔓延至國際層面，除了成為《時代》雜誌的封面，亦有指通訊軟件Telegram受有關爭議引致的政治不穩影響，導致有黑客發起大型攻擊

有關爭議的關注程序連美國總統特朗普亦有表態，更以「前所未見」形容示威規模，而美國國會亦提出議案，包括提出修訂《香港政策法》推動《香港人權與民主法案》……（按此閱讀更多

6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，民陣指有103萬人參與，警方指高峰時有24萬人。市民到達政府總部後，高舉交叉手勢，表達反對修例。（ 林若勤攝）

誰襲擊運油輪？

中東局勢再增添不明朗因素，兩艘運油輪周四（13日）於伊朗外海的阿曼灣遇襲，當中包括一艘日本公司所營運的運油輪美國和伊朗分別派人到場救起船員。不過事件正值日本首相安倍晉三訪問伊朗，希望為美伊改善關係作出貢獻。但襲擊事件到底由誰引起仍眾說紛紜，而美國就表示找到源頭……（按此閱讀更多

5月，特朗普訪問日本時曾歡迎安倍晉三協助伊朗問題，強調日本與伊朗之間有着「非常好的關係」。（路透社）

切爾諾貝爾的「打卡」熱

HBO劇集《切爾諾貝爾》將史上最嚴重的核災重現觀眾眼前，更令來自全球各地的遊客到當地「朝聖」，但部分遊客的「打卡」方式就為人詬病……（按此閱讀更多

特朗普與鯨魚

美國總統特朗普向來多口，除了就特定議題連珠炮發，例如最近就不斷表示會在G20峰會與習近平會面，不過他失言的次數亦多不勝數，最新一宗就是他為英國查理斯王子起了一個新銜頭……（按此閱讀更多

華為的新天地？

美國對華為下封殺令後，華府表明無意暫緩執行華為禁令的關鍵條款，而該公司則要求美聯邦通信委員會撤回禁令，但相信短時間內仍難以擺脫被封殺的情況。華為要突圍，就需要另找新天地，而盛傳會在本年底推出鴻蒙系統手機能否扭轉乾坤？（按此閱讀更多

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