【一分鐘看世界】逃犯條例掀中美戰、運油輪中東遇襲、災區打卡潮

早晨，今天是6月14日，星期五。
為忙碌的一周劃上句號前，你需知道以下五宗國際新聞：
華府與香港關係
香港政府修訂逃犯條例的爭議蔓延至國際層面，除了成為《時代》雜誌的封面，亦有指通訊軟件Telegram受有關爭議引致的政治不穩影響，導致有黑客發起大型攻擊。
有關爭議的關注程序連美國總統特朗普亦有表態，更以「前所未見」形容示威規模，而美國國會亦提出議案，包括提出修訂《香港政策法》和推動《香港人權與民主法案》……（按此閱讀更多）
6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，民陣指有103萬人參與，警方指高峰時有24萬人。市民到達政府總部後，高舉交叉手勢，表達反對修例。（ 林若勤攝）
誰襲擊運油輪？
中東局勢再增添不明朗因素，兩艘運油輪周四（13日）於伊朗外海的阿曼灣遇襲，當中包括一艘日本公司所營運的運油輪，美國和伊朗分別派人到場救起船員。不過事件正值日本首相安倍晉三訪問伊朗，希望為美伊改善關係作出貢獻。但襲擊事件到底由誰引起仍眾說紛紜，而美國就表示找到源頭……（按此閱讀更多）
5月，特朗普訪問日本時曾歡迎安倍晉三協助伊朗問題，強調日本與伊朗之間有着「非常好的關係」。（路透社）
切爾諾貝爾的「打卡」熱
HBO劇集《切爾諾貝爾》將史上最嚴重的核災重現觀眾眼前，更令來自全球各地的遊客到當地「朝聖」，但部分遊客的「打卡」方式就為人詬病……（按此閱讀更多）
特朗普與鯨魚
美國總統特朗普向來多口，除了就特定議題連珠炮發，例如最近就不斷表示會在G20峰會與習近平會面，不過他失言的次數亦多不勝數，最新一宗就是他為英國查理斯王子起了一個新銜頭……（按此閱讀更多）
華為的新天地？
美國對華為下封殺令後，華府表明無意暫緩執行華為禁令的關鍵條款，而該公司則要求美聯邦通信委員會撤回禁令，但相信短時間內仍難以擺脫被封殺的情況。華為要突圍，就需要另找新天地，而盛傳會在本年底推出鴻蒙系統手機能否扭轉乾坤？（按此閱讀更多）
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