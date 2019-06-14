【逃犯條例】田北辰籲暫緩　葉劉：政府首要工作是迫切通過

政府修訂《逃犯條例》釀成社會動盪，數以百萬名市民上街反對修例，最終演變成嚴重的警民衝突。一直有就修例提出其它可行方案的實政圓桌立法會議員田北辰呼籲，港府應先暫緩修例，認為修例一事並不簡易，應以當年處理基本法23條立法同等級數處理。田北辰及後接受《香港01》查詢，被問及有報道指他正考慮辭任港區全國人大代表，是否有中方人士勸告他等，他均稱「冇回應」。 行政會議成員、新民黨葉劉淑儀則指政府首要迫切工作是通過這條條例，到時市民就會知道這並非一條惡法。

考慮辭任港區全國人大代表？ 田北辰：冇回應

政府修訂《逃犯條例》引致嚴重社會矛盾，釀成警民衝突，立法會議員日前無法順利返回會議廳開會。金鐘大致回復平靜後，立法會議員今日能如常回到立法會出席內會及財委會會議，「消失」了數天的建制派議員成為傳媒的追訪對象。

田北辰表示，台灣表明不接受以修例為前提的個案移交，意味修例將台灣殺人案疑引渡至台灣的迫切性已經失去，他不想見到立法會需要在重重警察包圍的情況下，審議通過修例，被全世界恥笑。田北辰認為，相信大部分市民與他一樣，不希望見到香港成為逃犯天堂，但對堵塞法律漏洞有不同意見，包括港人港審等方案，惟並非一時三刻能夠解決。他呼籲當局在本立法會會期暫緩修例，待充份諮詢後，經過正常程序、法案委員會處理，「這件事情唔簡單，唔可以覺得是少過23條立法，應該同等同級處理，慢慢再傾」。 他又認為，暫緩修例有助政府重拾管治威信。

至於其投票態度，田北辰稱局勢每日的發展都不同，「我是一名基督徒，我相信有神蹟，這件事我交給神決定」。

實政圓桌田北辰表示，台灣表明不接受以修例為前提的個案移交，意味修例將台灣殺人案疑引渡至台灣的迫切性已經失去。（李偉欣攝）

新民黨葉劉淑儀則表示，政府首要迫切工作是要通過修訂《逃犯條例》，要確保議員安全有秩序開會，通過條例後不排除會有混亂和抗議，呼籲市民不要訴諸暴力和參加非法集會，「我相信通過條例後，市民就會睇到條例絕對不是惡法」。

葉劉又說，政府不能延遲修例，因立法會即將休會，若政府決定擱置或暫緩，等同撤回草案；同時政府面對痛苦的抉擇，若繼續審議條例，難免會有衝突，但亦有可能會有人用暴力包圍立法會，迫使立法會不通過修例，加上有外國國家指指點點，政府屈服的代價將會更大，衝擊政府管治威信，顯示政府無法控制局面，無法通過應要通過的法例，亦無法向香港人證明條例並非惡法。

民建聯立法會議員蔣麗芸表示，大量市民因反對修例上街遊行，認為政府稍為延遲修例時間並無壞處，政府應檢討為何市民對這條無威脅性的條例有如此大的反應，當局應趁這段時間解釋和宣傳。