【逃犯條例】林鄭交代新進展　內會接通知下月恢復二讀三法案

立法會內務委員會今日（14日）收到政府來函，提出下月3日恢復二讀辯論包括《國歌法》在內的三項法案。民主黨尹兆堅表示，此舉可能是政府的緩兵之計，強調民主黨不會接受暫緩的把戲。

民主黨主席胡志偉（中）表示，任何小修小補都避免不了修例後打開中港兩地法制區間，對香港市民造成的影響。他警告林鄭月娥，不要以為玩「小把戲」買些時間就可以解決問題。（李偉欣攝）

修訂《逃犯條例》引發嚴重的社會矛盾，林鄭月娥下午料將公布最新發展。立法會內務委員會昨日收到政府來函，提出下月3日恢復二讀辯論三項法案，分別是《國歌條例草案》、延長法官退休年齡的草案，以及選舉法例雜項修訂的草案。

民主黨尹兆堅表示，若特首林鄭月娥暫緩修例，根據議事程序將會有四個可能性：首先是調動議程，例如將《國歌法條例草案》和其他條例調到較前的議程，先作審議；其次是恢復二讀後交付專責委員會再處理；第三是對條文作出大幅度的修定，不過仍需交付立法會審議；第四是最理想的方案，即是撤回草案。

他認為內委會的最新文件顯示，調動議程的可能性較大，意味下一次立法會開會是7月3日。尹兆堅估計，這是立法會暫緩的把戲，避免國家主席習近平在月底的G20會議，被各國領袖質詢，強調民主黨不會接受暫緩修例，「這一把尖刀已架在香港人的頭上，如果只是暫緩作小修小補，再放上立法會只會是一把更尖銳的刀」。

民主黨主席胡志偉表示，任何小修小補都避免不了修例後打開中港兩地法制區間，對香港市民造成的影響。他警告林鄭月娥，不要以為玩「小把戲」買些時間就可以解決問題，因為市民不但對內地司法制度沒信任，延續對港府亦是沒信任，若要挽回市民的信任，必定要撤回修例。該黨黃碧雲則指，林鄭現時最需要考慮的非為自己尋找下台階，而是回應103萬名市民上街，要求撤回修例；同時停止派人到醫院搜捕參與集會而受傷的學生。