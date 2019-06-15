【逃犯條例】傳或急刹緩修例　林鄭等北京最高指令

政府修訂《逃犯條例》飽受非議，近日更引發連日大型示威及包圍立法會，事件最終釀成警方以催淚彈、布袋彈及橡膠子彈驅散。 流血衝突後，建制陣營至今按兵不動，立法會遲遲未公布何時開大會恢復修例二讀，一片山雨欲來之勢。據了解，北京研判香港局勢嚴峻，正急謀對策以緩和局勢，選項包括大幅度調整修例內容，甚或暫緩修例，但希望毋須「全輸」撤回方案。 特首林鄭月娥等候北京最高指示，召開記者會公布重要消息的日子不遠矣。

《逃犯條例》修訂爭議愈演愈烈，周日百萬人遊行後，夜間出現零星佔路示威，周三的包圍立法會行動，則有大批市民相應，令2014年佔領金鐘夏殼道的場面再現。（資料圖片/李澤彤攝）

《逃犯條例》修訂爭議愈演愈烈，周日不僅遊行人數創回歸後新高，夜間更出現佔路示威，其後演變成周三包圍及衝擊立法會，令2014年佔領金鐘夏殼道的場面再現。

立法會則連日需警方重兵布防，星期三起的立法會大會延後，整個星期都未能開始恢復二讀《逃犯條例》。反對修例者情緒仍然高漲，後續行動如浪掩至，包括阻塞港鐵等不合作運動，以及接力式的遊行集會。

政黨高層消息透露，北京非常關注周日大遊行及周三包圍及衝突立法會事件，覺得事態嚴重，超出預期，更不希望香港出現不穩定局面，故正急謀對策，希望緩和今日局面。據了解，建制派部分地區區議員周四仍收到有關方面的「動員令」，要求「歸隊」為撐修例造勢，但周五再無收到進一步指示；建制派撐修例「旗艦」保公義撐修例大聯盟本亦安排周五（14日）召開記者會公布相關行動，但記者會於當日臨時取消，有猜測是北京的態度有變，不想繼續硬闖修例。

不過，該消息人士指，北京不希望全面撤回修例，因為覺得這是「全輸」，向外釋放只要用「人數」及「激進」手法便可推倒不喜歡的施政，不利港府長遠管治，所以正尋求一個既毋須撤回修例，又可緩和對峙局勢的方案，包括大幅度調整修例內容，甚至不惜暫緩修例，「林鄭正等待北京最高指示」。

另有官場人士亦指，由於台灣方面已表明不會接受在這個修訂逃犯條例方案下處理陳同佳案，換言之，就算港府硬推通過，亦趕不及在陳同佳十月中刑滿出獄前處理這單大案。如果改為「日落條款」先完成處理該案，然後再以漫長程序推動修例，不失為平衡方案，但北京最終會選擇甚麼方案，無法說得準。