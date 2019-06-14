【逃犯條例】路透社：香港富豪擔心修例　資產轉移新加坡

香港政府擬修訂《逃犯條例》引發風波，路透社周五（14日）報道，部分香港富豪對修例感到憂慮，開始把自己的資產轉移到海外，而新加坡被視為理想之地。

富豪轉移超過1億美元至星州

報道提到一位匿名財務顧問講述的例子，有一名富豪感到自己成為政治敏感人物，開始把自己在香港花旗銀行戶口的超過1億美元資產，轉移至新加坡的花旗銀行。該顧問指，很多人都把新加坡視為理想的轉移資產之地。

報道並訪問另一名在國際銀行工作的私人銀行部門主管稱，有客戶開始把財產移出香港至星州，他指「這些不是中國內地客戶，而是富有的香港客戶。」他指，「他們不能相信林鄭月娥或在北京的領袖如此愚蠢，沒有意識到帶來的經濟損害。」

路透社也有再訪問3位私人銀行職員，他們指有收到客戶詢問有關修訂《逃犯條例》帶來的影響，但暫時未見資金外流。

富豪擔心資產遭凍結

報道引述香港大學法律學院教授楊艾文指，他對此並不驚訝，因為一旦通過修例，中國內地法院將有可能以某人在內地犯案為由，要求香港法院凍結甚至沒收其資產，他稱，雖然公眾對此討論並不多，但「這一點當然不會遭到忽略，尤其是對於富豪與他們的法律顧問來說。」

律政司前高級助理刑事檢控專員、大律師張維新之前接受《香港01》訪問時指，目前的《刑事互助條例》註明不適用於中國內地，而今次若通過修訂，即代表可擴大至內地適用，屆時內地指定的疑犯，即使無觸犯香港法律，在港資產有可能被凍結。