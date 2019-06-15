【逃犯條例】建制派支持暫緩修例　鍾國斌：料政府今屆內不重推

特首林鄭月娥於今日3時的記者會中宣布暫緩修訂逃犯條例，更指短期內不會重推。各建制派政黨均表示理解並支持政府的決定。

特首林鄭月娥於今日3時的記者會中宣布暫緩修訂逃犯條例的二讀程序，更指短期內不會重推修訂。各建制派政黨均表示理解並支持政府作出暫緩的決定。（資料圖片/梁鵬威）

特首林鄭月娥於今日3時的記者會中宣布暫緩修訂逃犯條例，原本支持修例的各個建制政黨紛紛表示支持及理解。屬商界的自由黨黨魁鍾國斌歡迎政府決定，並認為政府未必會在今屆會期再提修例。經民聯亦發聲明指理解及支持政府的決定，並希望政府可以向社會各界做好解釋工作，多聆聽市民意見，惟不要以激進手段表達意見。

民建聯主席李慧琼指尊重和理解行政長官林鄭月娥的決定，期望可以緩和社會氣氛，但同時促請政府想辦法移交台灣殺人案的疑犯。

另外，港澳辦對行政長官林鄭月娥暫緩修例表示支持、尊重和理解。港澳辦表示將繼續堅定支持他們依法施政，並強烈譴責暴力行徑，堅定支持香港警隊依法懲治，守護香港法治和社會治安。香港總商會亦認同政府決定，希望社會各界可以冷靜、理性的討論條例。

此外，原本支持修例的香港工業總會亦表示認同暫緩修例的決定。工總主席郭振華說，「我們衷心希望社會各界能夠冷靜、理性地討論這個議題。任何引致衝突和暴力、影響民生和經濟的行動，都不能夠真正解決問題。」