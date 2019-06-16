【逃犯條例】葉劉淑儀：林鄭應向市民道歉　已無氛圍推23條立法

政府昨日（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》，早在周五（14日）已有多名行會成員疑「改口風」，改稱不反對擱置修例，惟身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀當天仍力撐修例，被形容是「畀人跣咗一鑊」。 葉劉淑儀今天（16日）接受電視節目訪問時表示，對政府暫緩修例感失望但接受，她相信行會召集人陳智思等人並非預早知道暫緩消息而「爆料」，「唔係跣我哋」。對於泛民不接受暫緩並堅持要求撤回修例，葉劉認為暫緩等同撤回，又相信在未來一年，政府已無政治能量重推這條極具爭議的草案，又認為特首林鄭月娥不用「撤回」字眼，可能是希望建制派不會感到「一敗塗地」。 葉劉又指，林鄭昨天有向堅實支持修例的「建制派朋友」道歉，不過她認為修例造成市民擔心和商界損失，就連商場也因衝突關閉，明言林鄭應向市民道歉。她相信林鄭已聽到意見，正考慮是否道歉。她強調修例風波不會影響她與林鄭的關係，不過她指新民黨的議員和黨員非常擔心，稱有黨員在街上因支持修例被指責。

葉劉淑儀（資料圖片/余俊亮攝）

暫緩等同撤回 已無氛圍推23條立法

葉劉淑儀在周五傍晚仍表明，通過修例草案是政府首要和迫切的工作，又明言通過後，市民便會知道這並非惡法。葉劉今天（16日）早上接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時表示，周五晚上收到特首辦電話，邀請她翌日早上與特首林鄭月娥會面，指與林鄭在會面期間，林鄭向她解釋暫緩的原因，指林鄭稱因上周發生大規模遊行和騷亂，不想再看到流血和暴力事件，故決定暫緩。葉劉又引述林鄭指，修例和暫緩的決定均由她作出決定，中央予以支持。

葉劉又表示，對政府暫緩修例感失望但接受。對於有聲音認為她被政府「跣咗一鑊」，她相信陳智思等人並非預早知道暫緩消息而「爆料」，「唔係跣我哋」。葉劉同意政府在修例一事上誤判形勢，「政府無諗過會引起咁多恐懼」，不過認為政府一直處於兩難，指在過去一星期，政府或認為若不繼續修例工作，將會面臨另一次重大立法失敗，後果會很嚴重，可是沒有想到上周三（12日）爆發大型衝突所帶來的震撼，故最終決定暫緩。

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對於泛民不接受暫緩並堅持要求撤回修例，葉劉認為暫撤等同撤回，又認為在未來一年，政府已無政治能量重推這條極具爭議的草案。至於林鄭月娥不用「撤回」字眼，葉劉認為可能是希望建制派不會感到「一敗塗地」。葉劉指出，今年底和明年均有選舉，根本不夠時間進行開放式諮詢，至於選舉過後會否重推修例工作，葉劉需視乎選舉結果，不過相信本屆政府不會再推修例，因林鄭已表明集中發展經濟和民生，又認為社會已無氛圍就《基本法》23條立法。

被問到事件會否影響葉劉與林鄭及新民黨與政府的關係，葉劉強調事件不會影響她與林鄭的關係，不過她指新民黨的議員和黨員非常擔心，稱有黨員在街上因支持修例被指責。至於會否擔心影響選情，葉劉表示距離區議會選舉尚有數個月時間，該黨會繼續為市民服務，挽回市民信心。

葉劉又認為，修例造成市民擔心和商界損失，就連商場也因衝突關閉，直言林鄭應向市民道歉，又指相信林鄭已聽到意見，正考慮是否道歉。

至於有人要求政府撤回「暴動」的定性，曾任保安局局長的葉劉指，不論是騷亂或暴動，在法律上都是「rioting」，法庭處理案件會裁定涉事人是否干犯「rioting」。她又指若個別人士認為警方使用過份武力，應透過投訴警察科和監警會投訴。