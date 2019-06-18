【逃犯條例】Sing Hallelujah曲終人散？　宗教團體辦最後祈禱會

「Sing Hallelujah to the Lord」或暫結，基督宗教團體連日在立法會「煲底」舉行祈禱會，獻唱聖詩「Sing Hallelujah to the Lord」作反《逃犯條例》修例草案抗爭，並「淨化」警察及當權者，成為和平示威的獨特一幕。周日6 16市民大遊行後，政府總部一帶回復平靜，特首林鄭月娥今日（18日）舉行記者會向市民致歉，六大宗教領袖發聲明呼籲接受道歉，今晚祈禱會的主持稱明日將是最後一晚祈禱會。

數十市民今日出席立法會「煲底」的祈禱會。（黃廸雯攝）

基督宗教團體今晚繼續在立法會「煲底」進行祈禱會，數十名市民參與，現場持續獻唱「Sing Hallelujah to the Lord」，祈禱會於晚上9時結束，但仍有基督徒自發彈結他唱聖詩。祈禱會主持人表示，天主教與基督教經商討，決定明晚是最後一晚祈禱會，時間改為7時至8時半，並移師遮打花園舉行，由天主教香港教區輔理主教夏志誠主持。

今晚的祈禱會於晚上9時完結。（黃廸雯攝）

出席祈禱會的不只有基督徒，更有非教徒市民。非基督徒Peter今晚是首次到祈禱會，晚上7時收工後便由九龍灣趕至「煲底」，甚至未食晚飯，一心到場支持，「食飯呢啲唔緊要啦」。他認為特首林鄭月娥的記者會發言是「嘥氣」，並無實際回應五大訴求，「最基本都要撤回啦」，六大宗教領袖呼籲市民接受林鄭道歉，Peter擔心因而決定明晚為最後的祈禱會，日後再無人堅持留守，留守者變非法集結，「之前團火會唔會冇咗？」

祈禱會結束後，基督徒自發續唱聖詩。（黃廸雯攝）

另一外非基督徒市民阿Ka自上周二（11日）每晚到金鐘示威，他認為林鄭今日的發言「都係講廢話」，最基本及最重要的是釋放被捕人士。