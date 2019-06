【逃犯條例】Sing Hallelujah曲終人散？　宗教團體辦最後祈禱會

「Sing Hallelujah to the Lord」或暫結,基督宗教團體連日在立法會「煲底」舉行祈禱會,獻唱聖詩「Sing Hallelujah to the Lord」作反《逃犯條例》修例草案抗爭,並「淨化」警察及當權者,成為和平示威的獨特一幕。周日6 16市民大遊行後,政府總部一帶回復平靜,特首林鄭月娥今日(18日)舉行記者會向市民致歉,六大宗教領袖發聲明呼籲接受道歉,今晚祈禱會的主持稱明日將是最後一晚祈禱會。