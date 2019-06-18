【逃犯條例】傳日內或再包圍立法會　政府急黐地磚防突襲

特首林鄭月娥今午(18日)召開記者會，公開就修訂《逃犯條例》引起的社會紛爭向港人致歉，惟仍然未有回應集會人士的5大訴求，民陣隨即表示「唔收貨」；另有網民早前自發訂下6．20 下午5時「死線」，要求政府回應4點訴求，否則將於6月21日行動升級。有政界人士擔心，周五早上會重演佔路、包圍立法會等激進行動。 立法會大樓外示威區，今晚繼續有數以百計市民繼續留守，有人於示威區內靜坐，亦人唱聖詩，亦有人為香港祈禱。除此之外，記者還發現有工人漏夜在立法會外一帶，用一支支看來似膠水「黐實」地磚，為防有可能發生的突襲作準備。

記者發現有工人漏夜在立法會外一帶，用一支支看來似膠水「黐實」地磚。(洪業銘攝)



就現場所見，有大約10多名工人晚上在龍和道及添華道交界近中環軍營對出馬路；數名工人負責先把沙撒落地磚之間的罅隙，數名工人再負責用一支支看來似膠水「黐實」地磚，另有數人負責監工。未知政府今次急召工人漏夜「趕工」，是否與網上流傳，有網民自發訂下「死線」，要求政府在6月20日下午5時必須回應4點訴求，包括完全撤回《逃犯條例》修訂、完全收回6.12暴動論、撤控及釋放所有被捕示威者、及嚴懲警方濫暴濫權，否則將於6月21日行動升級有關。

網傳的行動升級還包括「三罷」，即呼籲市民同日罷工、罷課、罷市。

該網民日前已在網上討論區發帖，呼籲周日(16日)上街遊行的200萬港人兵分幾路圍堵立法會、特首辦、警察總部及禮賓府，獲逾萬人讚好。

