立法會經歷反修例亂局後首復會　下午因法定人數不足流會

立法會今天（19日）召開大會，首先花了約5小時辯論由議會陣線區諾軒及民主黨林卓廷提出，警務人員對示威者使用武力，以及警務人員對在示威中採訪的記者使用武力的急切口頭質詢。 不過，當完成辯論兩條急切口頭質詢環節，進入議員的口頭質詢環節，民主黨尹兆堅提出點算法定人數，最終會議因法定人數不足而流會。

會議因法定人數不足而流會。（羅君豪攝）

立法會今天（19日）召開大會，區諾軒和林卓廷就警方於6月12日處理大型示威集會的手法提出兩項急切口頭質詢，大會共花了約5小時討論兩項質詢，於下午近4時正式完結，隨即進入口頭質詢環節。

此時，民主黨尹兆堅提出點算法定人數，最終會議因法定人數不足而流會。據記者觀察，當時會議廳內主要都是民主派議員，而建制派議員則不在會議廳內。

此外，民主派議員在大會開始前，為反對《逃犯條例》、日前在金鐘太古廣場墮樓身亡的梁凌杰默哀。早前完成腦部手術的公民黨立法會議員陳淑莊，今日身穿白衣和手持拐杖步入立法會會議廳，重返議會出席會議。

立法會下周將恢復二讀《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》，財經及庫務局局長劉怡翔在流會後表示，這是一項非常重要的草案，希望下周恢復二讀之時，可得到所有議員支持，令稅務寬免可及早反映在市民的稅項之上。（羅君豪攝）

立法會下周將恢復二讀《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》，財經及庫務局局長劉怡翔在流會後表示，這是一項非常重要的草案，希望下周恢復二讀之時，可得到所有議員支持，令稅務寬免可及早反映在市民的稅項之上。

被問到修例引起大衝突，劉怡翔表示，特首林鄭月娥明確承認政府有不足和向市民致歉，作為管治團隊一員，在向前看的同時，也要做本分。至於流會是否屬建制派的責任，劉怡翔表示，要先看看情況，又指議員或因不同情況而不在席。

實政圓桌田北辰坦言不知流會所謂何事，又指立法會會議「一定要開」。被問到財委會更改審議明日大嶼撥款的議程，他指正如林鄭月娥所言，所有爭議性項目應留待暑假復會後才審議，又指一些對香港發展非常正面的項目不應隨最近的風波而陪葬，包括明日大嶼。

自由黨黨魁鍾國斌指，流會情況不理想，坦言「唔知點解會咁」，指上星期已沒有開會，認為流會責任在於沒有出席會議的議員。他認為建制派議員不在席導致流會，並非因不希望討論警方處理修例衝突的處理，「今朝成朝都討論緊，我唔覺得係要避」。

公民黨黨魁楊岳橋表示，在點算法定人數之時，只有數名建制派議員在席，有部分建制派更主動離開，形容建制派有系統離開地會議廳，認為建制派應向市民交代為何不在席。

實政圓桌田北辰坦言不知流會所謂何事，又指立法會會議「一定要開」。（羅君豪攝）

▼圖文回顧六月政治風暴▼