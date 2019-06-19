【逃犯條例】董建華牽頭網媒設民調　逾七成人反對林鄭續任特首

特首林鄭月娥昨日（18日）就《逃犯條例》修訂草案引起的風波親口向市民致歉，由全國政協副主席、前特首董建華智庫「團結香港基金」成立的評論網站「思考香港」，昨日因應林鄭道歉以及暫緩修例，於facebook專頁上發起民調，讓市民表態會否支持林鄭留任及未來3年繼續施政，投票今日（19日）下午4時結束，有七成六人反對林鄭續任特首。

董建華牽頭成立的「思考香港」，於facebook專頁上發起民調，讓市民表態會否支持林鄭留任及未來3年繼續施政。（思考香港facebook）

思考香港由昨日（18日）下午5時發起民調，投票活動於今日（19日）結束，一共有16.6萬人表態。結果顯示，不支持林鄭月娥留任的人高達76%，支持比例只有24%，即逾12萬人反對林鄭繼續出任特首。

《逃犯條例》修訂草案初期，建制派一直支持和配合政府，馬不停蹄宣傳修例為民眾帶來的好處，未料政府突然宣佈暫緩修例。董建華牽頭成立的「思考香港」，於專頁舉辦有關林鄭支持度的民調，專頁及後更引用專欄作家李伯達撰文《環顧政圈 有後備的特首人選嗎？》一文，令人懷疑民調目的是只為調查大眾對林鄭的支持度，還是背後反映建制派對政府的不滿。

思考香港回覆《香港01》查詢，指香港是一個多元化社會，對修例及林鄭月娥於記者會上的表現有不同聲音，故藉此設置一個網上民意調查，讓網民可於平台上表達意見。思考香港又指深信香港是一個擁有言論自由的地方，透過理性討論可凝聚共識，而網媒提供市民一個平台，讓各方面表達不同意見乃一貫做法。