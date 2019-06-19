【逃犯條例】醫管局與警務處電腦系統被指可相連　醫管局：無聯繫

在6月12日反《逃犯條例》的警民衝突後，數名示威者在公立醫院被捕，連日來坊間一直有聲音質疑，警方是如何得知示威者身處醫院，從而作出拘捕。 醫學界立法會議員陳沛然今天（19日）在立法會緊急質詢中稱，根據立法會文件及醫院管理局公開資料，醫管局的電腦系統和警務處的電腦系統有一個程式是相連的，該系統為「重大事件調查及災難支援系統」，英文為「Major Incident Investigation and Disaster Support System」(MIIDSS)。 《香港01》向警務處刑事部重大事件調查及災難支援工作系統督察鄺慧心查詢，鄺慧心稱「今次事件無activate(啟動) MIIDSS。」醫管局則強調，MIIDSS是警務處掌管，醫管局電腦系統與警方MIIDSS電腦系統從來沒有任何聯繫，自2003年SARS疫情之後，沒有再傳送病人資料予警方處理。

陳沛然前天（17日）披露，公立醫院急症室電腦有一個系統名為「AEIS」，設有警方專用版面。 (資料圖片／歐嘉樂攝)

陳沛然前天（17日）披露，公立醫院急症室電腦有一個系統名為「AEIS」，設有警方專用版面，懷疑警員可透過系統獲得示威者的資料，從而作出拘捕，但醫院管理局當晚深夜面見傳媒，否認指控。

陳沛然今在立法會質問保安局局長李家超，警方和醫管局的電腦系統是否有聯繫，李家超稱沒有可能。陳沛然再提到立法會文件中指，醫管局和警務處有MIIDSS系統相連，李家超著他向醫管局查詢。

陳沛然提到立法會文件中指，醫管局和警務處有MIIDSS系統相連，李家超著他向醫管局查詢。 (余俊亮攝)

陳沛然其後再在其網誌披露更多詳情，指出醫管局或不需透過AEIS的系統打印報告或把資料交予警方，因為醫管局的電腦系統和警察的電腦系統是有一個程式相連的，該系統為「重大事件調查及災難支援系統」，英文簡稱是MIIDSS。

他引述立法會保安事務委員會在2008年5月6日會議文件，稱MIIDSS於1990年以約540萬元購置，當局利用該系統協助調查嚴重和複雜罪案及辨認受害者，以及在重大災難事故發生後，協助傷亡調查及辨認死難者。文件並指，在2003年嚴重急性呼吸系統綜合症 (SARS) 爆發期間，第二代的MIIDSS提供了難以替代的支援，但在當時的測試顯示，一旦發生大規模疫症，例如禽流感，所涉及處理超過 200,000 個個人記錄，第二代系統將無法應付，因此提出更新至第三代系統。

第三代MIIDSS系統覆蓋更多警區工作站

文件亦指，第三代系統的設計有所提升，可供更多前線調查人員使用，覆蓋範圍由14個警察總區/警區的70部工作站，在日後可擴至28個警察總區/警區的108部工作站。

根據立法會在2008年的文件，第二代MIIDSS在嚴重急性呼吸系統綜合症 (SARS) 爆發期間提供了難以替代的支援。 (陳沛然網誌圖片)

根據警務處網頁，第三代系統已於2016年1月31日推出並取代舊系統。這個系統主要用作數據管理和分析，以支援刑事案件調查工作，並在大型災難事件中提供支援，協助辨認死傷者和處理公眾查詢。此外，該系統引進「傳染病感染追蹤」功能，以協助衞生防護中心對傳染病進行追蹤分析。

醫管局的「急症室資訊系統」(AEIS)內亦設有「災難」單元（Disaster Module），並有警方專用版面。 (陳沛然網誌圖片)

陳沛然指出，MIIDSS名稱中包括「災難」(Disaster)一字，而醫管局的「急症室資訊系統」(AEIS)內亦設有「災難」單元（Disaster Module），並有警方專用版面及列印功能 (Disaster Case List (Police))，版面更備註了「立法會外的大型聚集」(Mass gathering - Mass gathering outside Legco)。另外，MIIDSS亦會處理疫症，陳沛然認為，這樣就可以解釋到，為何警方專用版面中，包括有一些跟災難似乎無關的病人資料，例如發燒 (fever)、肺炎(pneumonia)。同時，亦可以理解為何醫管局總部在2019年6月12日早上9時53分，用電郵及傳真向某些前線同事發出指令，加入標籤「立法會外的大型聚集」( "Mass Gathering" "Mass gathering outside Legco")。

陳沛然指，醫管局總部在2019年6月12日早上9時53分，用電郵及傳真向某些前線同事發出指令，加入標籤「立法會外的大型聚集」。 (陳沛然網誌圖片)

警務處刑事部：今次事件無啟動MIIDSS

陳沛然表示，若醫管局的電腦系統和警務處的電腦系統是相連的，警方根本不需要登入AEIS系統、不需要列印、不需要透過醫管局把病人資料交出，警察的電腦系統 MIIDSS 第三代，已可覆蓋 28 個警察總區/警區的 108 部工作站。

《香港01》向警務處刑事部重大事件調查及災難支援工作系統督察鄺慧心查詢，鄺慧心稱「今次事件無activate(啟動) MIIDSS。」

醫管局指與警方MIIDSS系統無聯繫

陳沛然在出席立法會會議後向《香港01》稱，醫護人員擔心警方到醫院拘捕他人，「我哋梗係擔心，我哋覺得唔尋常」，他提到MIIDSS時表示不清楚可查看的內容，他只是向保安局局長李家超查詢，醫管局和警方的電腦是否有連繫，以及警方如何得知病人資料。他又提到有人指他洩露病人資料，「咁你告我啦！但我而家指出佢洩露幾十萬病人的資料！見到呢件事唔通唔出聲咩！」他強調醫護人員希望保護市民，保護求診者。

醫管局就陳沛然的言論作嚴正澄清指，MIIDSS是警務處掌管，2003年香港爆發SARS疫情亦是透過相關系統的運算能力進行接觸追查，而有關資料是透過加密形式以電郵傳送，醫管局電腦系統與警方MIIDSS電腦系統從來沒有任何聯繫。醫管局稱，在SARS疫情之後，醫管局再沒有類似形式的資料傳送。他們又希望，有關病人私隱的評論，均建基於事實，避免打擊醫患關係，影響病人信心。