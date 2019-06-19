【逃犯條例】建制派承認流會　張宇人：已花5小時討論不安議題

立法會今（19日）召開大會，會議頭5小時辯論由議會陣線區諾軒及民主黨林卓廷提出，警務人員對示威者使用武力，以及警務人員對在示威中採訪的記者使用武力的急切口頭質詢。當完成辯論兩條急切口頭質詢環節，進入議員的口頭質詢環節時，民主黨尹兆堅提出點算法定人數，最終會議因法定人數不足而流會。民主派質疑建制派有意造成流會，避免進入討論由民主黨鄺俊宇提出的中止待續議案討論6月12日示威中警方的處理手法。 其後多名建制派議員出來會見傳媒，自由黨張宇人表示，一般有議員點算法定人數，他們都會出現，惟今早會議超過五小時都不停圍繞令社會非常不安的議題，「大家不斷重覆又重覆」，故建制派商討後認為會議再開的意義不大，認為要令社會安靜下來，「大家抖一抖」。

建制派班長廖長江（右）認為，尹兆堅無緣故點人數屬不合理。（羅君豪攝）

建制派班長廖長江稱，建制派不是「每逢反對派時我地就會起舞」，事實上是建制派當時正召開緊急大會，認為尹兆堅無緣故點人數屬不合理。李慧琼表示，《逃犯條例》已成社會的單一議題，而上星期內會、財會及今早工務小組委員會中，議員已有充分時間發言，對於議員相關的投訴相信會有全速的跟進，故希望議會、社會可以停一停，不受單一議題佔用議會時間。

被問到建制派會否就支持修例造成社會撕裂向市民道歉？工聯會麥美娟稱，造成社會撕裂不是建制派所造成，「我想話一個巴掌拍唔響」，她指若有人企圖透過不同平台挑撥情緒造成社會撕裂，對政府是沒有幫助，「我想所有立法會議員都應想想社會撕裂下去有何好處」。

對於立法會主席梁君彥建議押後恢復二讀《國歌法》，李慧琼認為《國歌法》有實際需要，相信不少市民認為要推行，但基於現時社會對立，不急於在暑假前推行亦對社會復修有好處。她強調，社會面對前所未有的艱難，理解硬推只會令議會混亂。

麥美娟(中)稱，造成社會撕裂不是建制派所造成。（羅君豪攝）

建制派會見記者後隨即離開，經民聯梁美芬則加以補充稱，「你問佢(尹兆堅)啦，係佢要點人數」，結果引來一班記者跟隨追問，梁美芬隨後即「跟大隊」步入升降機，惟升降機人數過多導致超重，最終經民聯盧偉國和工聯會陸頌雄讓出位置，升降機才能正常運作。

據了解，建制派不滿泛民「泛逃犯化」，談及所有議題都牽涉到《逃犯條例》，今日全日會議都提供平台予泛民就《逃犯條例》發揮，認為對方是情緒化，繼續開會都不會有進展，建制派亦心裡有氣，故希望大家心平氣和才開會。