【逃犯條例】修例引爆林鄭與建制關係　多名女將發難　淚灑禮賓府

政府在修訂《逃犯條例》一役終敵不住浩蕩的民意，以暫緩收場，特首林鄭月娥於上周六（15日）宣布有關決定前，先在禮賓府與建制派議員會面，解釋有關決定，事後傳出工聯會麥美娟怒斥林鄭強推動修例連累建制派，說得激動之時更淚灑當場。 據了解，在當日會議上，建制派的情緒頗為激動，不少女將即席向林鄭「發難」，由民建聯蔣麗芸揭開序幕，之後輪到麥美娟炮轟，繼而新民黨主席葉劉淑儀「面黑黑」離開，以行動沉默抗議。而在尾段發言的民建聯的葛珮帆，談到同事在地區承受巨大壓力時，亦一度眼濕濕。建制派對年底區議會選舉受風波牽連，由此可見一斑。

據了解，建制派不滿林鄭政府處理修訂《逃犯氣例》的手法，憂牽連來年選情。（羅君豪攝）

政府銳意修訂《逃犯條例》換來的結果，不僅重挫林鄭政府的管治威信，連帶建制派在來年的區議會和立法會選舉的選情亦受牽連。特首林鄭月娥上周六召開記者會宣布暫緩修例之前，先在禮賓府與建制派議員會面逾兩小時，交代最新決定。

事後傳出工聯會麥美娟在會上怒斥林鄭強推動修例連累建制派，更以粗言穢語質問對方。箇中的細節，由一段今天流出的錄音，金融界立法會議員張華峰與監警會主席梁定邦的對話已知一二。

有傳工聯會麥美娟怒斥林鄭強推動修例連累建制派，更淚灑當場。（余俊亮攝）

除了工聯會麥美娟外，據悉葛珮帆當日與林鄭會面時，亦淚灑當場。（資料圖片／梁鵬威攝）

據了解，當日整個會面的過程，除了麥美娟發難後，民建聯的葛珮帆亦「熱淚盈腔」向林鄭抱怨。有與會者透露，當日向林鄭發難最「兇」的主要是女將，民建聯蔣麗芸首先發言，力促林鄭不要撤回修例，只需「延遲少少」，爭取時間向公眾解說便可，更稱自己在上周三已拉了行李箱入立法會，準備全天候開會辯論修例，詎料政府突然刹停，令建制派支持者人仰馬翻。有與會者形容「場面相當悲壯」。

葛珮帆發言時亦「火滾」地向林鄭抱怨，指同事到地區為政府解說時承受巨大的壓力，說得激動時差點哭了出來，現場氣氛尷尬；而一向站在最前沿撐修例的葉劉淑儀，則板起臉提早離場抗議。