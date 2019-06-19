疑似張華峰錄音流出　證麥美娟向林鄭爆粗：她把所有政治押在這鋪

政府修訂《逃犯條例》除了惹起巨大社會紛爭外，在建制派內部亦引發小風波。特首林鄭月娥於上周六（15日）中午在禮賓府與建制派議員會面，有傳媒事後報道，林鄭早在中午的會面時已經向建制派議員預告將會暫緩修訂，惟多名建制派議員紛紛表達不滿，有傳工聯會麥美娟怒斥林鄭強硬推動修例，令建制派殃及池魚，更以粗言穢語質問林鄭，她今日則以「不便透露會議內容」拒絕承認。 不過，一段疑似金融服務界立法會議員張華峰在監警會會議上，與監警會主席梁定邦的對話內容流出，張華峯稱：「你知唔知呀，X你老X個女仔呀，X呀林鄭呀……那個麥美娟呀，工聯會…在那個特首住的屋裡說的。」梁定邦則回應說：「有無搞錯呀?身為立法會議員，咁失身份？問候人老X，而且是女人。」 同時，於該段疑似為張華峰與梁定邦對話中，張華峰未能確切說出會面地點為禮賓府，「甚麼迎賓館呀，那個貴賓館呀，特首住的屋裡說的...」。

麥美娟今日在立法會被多次追問是否在會上表現激動、是否激烈向林鄭表達意見，她未有正面回應，僅稱不會引述會上的對話。（余俊亮攝）

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林鄭月娥於上周六（15日）召開記者會宣布暫緩修訂逃犯條例前，曾於禮賓府與建制派議員會面3小時，據知大部份建制派當日紛紛向林鄭表達不滿，其中工聯會麥美娟更以粗言穢語質問林鄭，但她今日被傳媒追問時，未有正面回應。

今日《商台新聞》流出一段監警會會議開始前的錄音對話，疑似金融服務界立法會議員張華峰向監警會主席梁定邦證實，該人正是工聯會的麥美娟。

對話內容如下： 張華峰：「你唔知呀，X你老X個女仔呀，X呀林鄭呀...只有你這個女仔識喊呀?我喊咗成晚呀。」 梁定邦：「有無搞錯呀？」 張華峰：「那個麥美娟呀，工聯會呀，因為她承諾選民（條例）一定會過。」 梁定邦：「在立法會裡說的嗎？」 張華峰：在那個..那個..那個特首辦呀，那個甚麼迎賓館呀，那個貴賓館呀，特首住的屋裡說的。」 梁定邦：「有無搞錯呀?身為立法會議員，咁失身份?問候人老X（笑）。」 張華峰：「仲要喺女人。」 梁定邦：「而且是女人。」 張華峰：「她將所有政治押在這一鋪。肯定..無得選啦。」 梁定邦：「我地開會啦，好唔好呀？坐返原位啦。」

金融服務界立法會議員張華峰在監警會會議上，與監警會主席梁定邦的一段對話內容流出。（資料圖片／鄧倩螢攝）

《蘋果日報》及《東周刊》近日報道，林鄭當日在解釋政府暫緩修例的安排後，向建制派議員致歉，惟建制派並不滿意。當中麥美娟曾大聲向林鄭説：「你太天真啦！依家就算暫緩（修例）人哋都唔會收貨！」麥質疑，林鄭一直勸喻建制派要堅定支持政府，工聯會更因而前往美國駐港總領事館請願，「依家話撤就撤，咁當初有過百萬人上街，嗰時又憑咩咁堅定？」

林鄭向建制派議員解釋指今次修例困難重重，是因為政府向社會解說工作做得不足。但麥美娟並不同意此說法，批評是政府低估政治形勢，加上林鄭決定暫緩修例時，起初僅知會少數行政會議成員，並未與建制派議員商量，因此她怒斥林鄭脫離民眾，指「我啲兄弟落去解説日日被人X！X街，你試下落區日日畀人X呀！」

據報道，麥美娟斥責林鄭後，林鄭顯得非常委屈，並淚灑人前，麥美娟反指「依家喊有咩用？你識喊！我都識喊！」。

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