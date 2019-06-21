【逃犯條例】李家超覆立法會域外法權：根本改變制度　難輕率接納

公民黨立法會議員楊岳橋早前要求，在立法會大會上首讀他提出有關域外法權的私人條例草案，處理港男陳同佳涉嫌在台灣殺害香港女友的案件。不過，政府要先交代此草案是否牽涉政府政策。 保安局今日（21日）回覆立法會，指草案就《議事規則》而言涉及政府政策，更會對香港刑事法律、制度和政策帶來根本的改變，不能輕率接納。 楊岳橋指「不能輕率採納」的說法，以及信中引用律政司司長鄭若驊曾提及的技術問題，他在法律上絕不同意，強調無論如何都會去信特首林鄭月娥，要求批准將草案盡快提交立法會審議，給死者家屬一個交代。

楊岳橋的法案建議修訂《侵害人身罪條例》，以使與有關殺人及嚴重侵害人身之罪行具有域外法律效力。（資料圖片／羅君豪攝）

為了解決台灣殺人案，楊岳橋提出法案，建議修訂《侵害人身罪條例》，以使與有關殺人及嚴重侵害人身之罪行具有域外法律效力。他早前解釋，若其草案牽涉政府政策的話，立法會主席梁君彥需再向林鄭月娥尋求批准，以容許草案於大會首讀。

保安局今日回覆立法會指，就《議事規則》第51（4）條，認為楊岳橋的草案屬於政府政策，之後解釋香港是普通法法域，刑事司法管轄權方面奉行屬地原則，一般只會在全部或部分罪行發生在境內，才會賦予法院域外司法管轄權，或只有在履行國際義務等特別情況下例外，如審理有港人在境外干犯以未滿16歲為對象的性罪行。

局方再解釋延伸域外刑事管轄權的建議涉及刑事溯及力的問題，即使修例，由於法例在外地發生的行為變成香港法律下的刑事罪行，有關條文只能適用於法例生效後干犯的罪行，否則會違反《香港人權法案》，故有關修例不適用於台灣殺人案。

局方又指，就完全發生在境外的罪行行使管轄權，也涉及取證和檢控一方履行披露資料的實際問題，包括能否向犯罪地政府機關尋求司法互助以取得證據、證據能否符合香港法院接納證據的要求，以及香港控方難以確保犯罪地機關披露所有資料。

保安局總結指，楊岳橋的法案涉及政府政策，更會對香港刑事法律、制度和政策帶來根本的改變，不能輕率接納。