【逃犯條例】毛孟靜促林鄭與學生對話　質疑政府有意打消耗戰

政府修訂《逃犯條例》備受爭議，學界代表今呼籲市民包圍政總、警總、稅務大樓等地方，多個政府部門職員需提早下班。毛孟靜表示，今日(21日)示威者抗爭的畫面將成為國際新聞歷史的一天，各處包圍活動全屬市民自發，沒有任何大台或單一召集團體，她促請林鄭政府走出來與學生代表對話、商討，強調林鄭是整個「爛攤子」的始作俑者，必須出來收拾。

毛孟靜促請林鄭與學生對話，質疑政府有意打消耗戰。（張浩維攝）

毛孟靜稱，據其理解，政府已向警隊表示要作出克制的勸籲，只要是和平示威，警方都不會用暴力。她認為即使林鄭不出來與學生對話，最少要派出政務司司長張建宗現身交代。毛又指，若林鄭認為下台需要由北京下令，才能辭職，她應代香港人向北京爭取重啟政改，將這次的抗爭與5年前的雨傘運動結合。

公民黨楊岳橋批林鄭不應再「龜縮」，認為市民這次的清晰可行，政府不能避開不處理，他強調「解鈴還需繫鈴人，林鄭月娥出來見人」，才是真正解決問題之道；民主黨尹兆堅批林鄭是「鴕鳥」，他稱有建制派消息對於現時情況，認為可以「由佢」，甚至拖至立法會季尾七月都無所謂，他指此非健康情況，強調林鄭作為政治領袖應有承擔和魄力，回應四大務實要求。

對於民建聯蔣麗芸稱政府加強宣傳後可在一、兩個月後重推修例，毛孟靜稱蔣是「豬隊友」，亦證明為何香港人堅持要正式撤回而不是暫緩，她質疑政府是否想玩消耗戰，強調文明的社會、政府不可能有這樣的姿態。尹兆堅稱林鄭不應以為「消耗戰好過癮」，特別是林鄭上任後曾稱不想社會內耗，要與市民「Connect(連接)」。