【逃犯條例】政府否定蔣麗芸「重推論」：接受修例自然死亡的事實

要求撤回《逃犯條例》修訂及追究警方在6‧12衝突中被控濫用武力的示威行動持續，今日灣仔警察總部及金鐘附近政府建築物相繼「淪陷」被包圍；正當民情洶湧之際，民建聯立法會議員蔣麗芸接受電視台訪問，指政府可在未一、兩個月動用龐大人力物力，對修例加強宣傳，在市民接受下可重推修例，事件在引起迴響。 政府晚上發出新聞稿回應事件，除了呼籲示威人士表達意見時要和平、理性，要顧及其他市民的需要，更罕有地針對「關於立法會議員就修例的言論」，重申政府已完全停止《逃犯條例》的修訂工作，條例草案在七月立法會休會後將自動失效，「特區政府會接受這事實」。

蔣麗芸接受電視台電話訪問時表示，政府可利用未來一、兩個月，透過龐大「人力、物力、財力」推動大型宣傳，「甚至喺幾個電視台日播夜播」，屆時若市民不感到受威脅，可考慮重推修例。（資深圖片）

《NOW》電視今早播出蔣麗芸的電話訪問聲帶，蔣提到到政府可利用未來一、兩個月，透過龐大「人力、物力、財力」推動大型宣傳，「甚至喺幾個電視台日播夜播」，屆時若市民不感到受威脅，可重推修例，「稍遲少少就唔係叫你停咗佢(《逃犯條例》修訂)，OK？」。

另一邊廂，要求撤回修例的示威者整日以「野貓式」突襲灣仔警察總部等多個政府建築物，且佔據灣仔主要交通幹道，在社會引起高度關注。

政府傍晚發出新聞稿回應事件。發言人表示，政府尊重市民遊行集會的權利，但強調今天的示威活動已對多項公共服務構成影響及對交通造成阻塞，為市民帶來不便。新聞稿列出：

1.由於位於軍器廠街的警察總部及灣仔警署被包圍及道路被阻塞，有數十個999求助未能即時處理；過百條巴士及小巴線暫停或改道；

2.政府總部關閉，灣仔政府大樓、稅務大樓及入境事務大樓內的勞工處、稅務局、環保署、水務署等政府部門的公共服務都受不同程度的影響。

發言人在新聞稿中呼籲示威人士表達意見時要和平、理性，並要顧及其他市民的需要。



最特別的是，政府在新聞稿中的末段提到，「就今日媒體報道關於立法會議員就修例的言論」，政府發言人重申，政府已完全停止《逃犯條例》的修訂工作。「本屆立法會會期明年七月結束，條例草案屆時將自動失效，特區政府會接受這事實。」明顯是回應蔣麗芸的「重推論」。

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