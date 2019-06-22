【逃犯條例】貨VAN成流動物資站　建築公司東主：不想有人受傷

政府暫緩修訂《逃犯條例》但不肯撤回，反修例市民昨日（21日）發起升級抗爭行動，包括包圍灣仔警察總部、稅務大樓等政府建築物。至晚上，警總門口的包圍行動仍在持續，部分示威者留守，部分陸續離開。 深宵「留守」的包括建築公司東主Andy，但一般示威者不同，他帶同自己的白色輕型客貨車，並將貨車開放作流動物資站，「因為有架車，想幫下人，不想有人受傷。」

警總門口的包圍行動仍在持續，部分示威者留守，部分陸續離開。《香港01》發現，不少人離開時會經過駱克道，在一輛白色輕客貨車旁邊留下生理鹽水、頭盔等，車主Andy則一直忙著整理擺上貨車。「我擺低啦。」「好。」人們和Andy的對話很簡單，似乎已有默契。

「因為有架車，想幫下人，不想有人受傷。」Andy的貨車成為示威人士的流動物資站。（慈美琳攝）

義務收集、派發物資

「因為有架車，想幫下人，不想有人受傷。」Andy告訴記者，他今年40歲，經營一間建築公司。他最近時常開貨車到反送中遊行示威現場，義務幫人們收集和派發物資。6月9日遊行時，他開車到現場送水給遊行人士，之後每次都不會缺席。6月12日，人們見他帶的水都派完了，車上有了空位，便把沒用完的鹽水、手套，暫時不用的頭盔、長柄遮、甚至哮喘藥都放過來，等Andy下次來時再派發。

Andy說，因為人們留下的物資太多，有時要整理到凌晨四五點。至於物資的分配，Andy說，「誰有需要就拿，不分是誰的」。

「雖然不認識每個人，但彼此有種信任」

他表示，2014年佔中時，也時常義務來金鐘幫忙運送物資，「雖然不認識每個人，但彼此有種信任」。他說，警察也認識他這架白色貨VAN，知道只是運送物資，一般封路時也會放他進來。