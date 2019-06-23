【逃犯條例】宗教團體發起一連七日禁食禱告行動　籲教友自發參與

因應反《逃犯條例》修訂而成立的宗教組織香港基督教教牧聯署籌委會，今日(23日)下午6時於金鐘添馬公園外舉行歷時一小時的公禱會，現場有近二百人參與。 籌委會公布，由今晚起一連七日舉辦「禁食舉哀、主治我城」的禁食禱告行動，行動不會公開進行，由教友在家自發參與。

香港基督教教牧聯署籌委會今日於金鐘添馬公園外舉行歷時一小時的公禱會，現場有近二百人參與。（張浩維攝）

形容示威者成熟及有教養

主講的中國神學研究院助理教授歐醒華牧師發言時，以聖經中面對羅馬政府欺壓的百姓比喻香港市民，他相信年輕人走出來是因爲他們感受到真實的痛楚，形容示威者是成熟，有教養的人。

籌委會表示同意示威者提出的五大訴求，希望政府可以早日回應。團體未來沒有打算將禱告行動升級，但會更加深化及內化去禱告，大會由今晚起一連七日舉辦「禁食舉哀、主治我城」的禁食禱告活動，對象是所有基督徒，並呼籲現場教友參與其中。

籌會於未來七日定下七個禱告方向，分別為政府官員、示威者、教牧教友、青年人、警察等不同人士禱告，並會每日於社交平台發貼文指引禱告內容。大會表示禁食禱告行動不會公開進行，由教友在家自發參與。

禁食祈禱非脅迫政府

籌委會強調，禁食祈禱不是脅迫政府的絕食行動，因為香港政府麻木不仁令市民陷入困境，所以信眾會繼續舉哀，行動目的為祈求上主解救香港，令市民遠離不公義的現象。

禁食禱告行動於6月30日結束，至於7月1日後會否有其他公福會，籌委會表示現時未有安排。籌委會自成立以來，舉辦多次於項關注《逃犯條例》的活動，包括在政總外發起72小時馬拉松祈禱會。

籌委會表示禁食禱告行動於6月30日結束。（張浩維攝）