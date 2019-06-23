【逃犯條例】連登仔發通牒　促鄭若驊不告被捕者　周三晚9時死線

政府早前宣布暫緩《逃犯條例》修訂，惟拒回應完全撤回修例和暴動定性等五項訴求，有反對修例的「連登仔」今日(23日)在網上向律政司發出最後通牒，要求律政司司長鄭若驊以公眾利益為由行使酌情權，不檢控因參與6月12日集會的被捕人士。 他們要求律政司於周三（26日）晚上9時前回應訴求，否則會發動群眾在翌日(27日)早上10時到中環律政中心或其他地方「觀賞建築風格」。 《香港01》正就事件向律政司查詢，暫未獲回覆。

他們要求律政司於周三晚上9時前回應訴求，否則會發動群眾在翌日早上10時到中環律政中心或其他地方「觀賞建築風格」和「與神同行」。（資料圖片）

連登會員「我要攬炒」今天在連登討論區以《【 突發】627 致香港抗爭者書！》為題發文，指若要相對完滿解決是次抗爭，關鍵在於律政司司長鄭若驊身上。他引用律政司《檢控守則》，指「律政司司長在任何案件中如認為為了社會公正而不需要其參與，則並非一定需要檢控任何被控人。」認為律政司可行使酌情權，以公眾利益為由不檢控因參與6月12日集會的被捕人士。

他要求律政司於周三（26日）晚上9時前回應訴求，否則會發動群眾在翌日早上10時，到中環律政中心或其他地方「觀賞建築風格」和「與神同行」。

「我要攬炒」又說：「雞蛋掟高牆背後既（嘅）精神，就係寧為玉碎、不作瓦全，戰至最後一兵一卒。」帖文於今日晚上7時發出，截至晚上9時30分，已有1,650人給予「正評」。