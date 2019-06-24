【逃犯條例】陳克勤：釋放示威者不合理　調查警方不會公正

政府雖暫緩《逃犯條例》修訂，但事件餘波未了，反修例人士要求調查警方在6.12鎮壓中濫權，並要求釋放示威者及完全撤回修例。 立法會保安事務委員會主席陳克勤接受港台節目《千禧年代》電話訪問時就指，不贊成成立任何獨立調查委員會，因所有調查最後都會將焦點放在警方身上。而對於民間要求釋放示威者，他就表示訴求不合理，因有關被捕人士一定是犯罪才會被捕，應相信香港司法制度有公平審訊。

陳克勤表示，不贊成成立任何獨立調查委員會，因所有調查最後都會將焦點放在警方身上。而對於民間要求釋放示威者，他就表示訴求不合理，因有關被捕人士一定是犯罪才會被捕，應相信香港司法制度有公平審訊。（資料圖片/歐嘉樂攝）

民建聯主席李慧琼早前曾指，政府若宣布撤回修例，民建聯支持者會理解。陳克勤則認為，暫緩和撤回，只是文字上不同寫法。

而6月21日示威者包圍警總部，陳則表示，雖然看不到當日有嚴重肢體衝突，示威者包圍警車、塗鴉外牆是挑戰警方，又阻礙警方正常服務，絕對不能接受，警方不應該受脅迫就範。

他又不認同「釋放示威者」的訴求，指港人一直相信香港司法制度，示威者被捕一定因為有犯法行為，因此必須起訴，又相信被告會有公平審訊機會，強調看不到釋放示威者的理據。

6.12包圍立法會時，警方曾使用布袋彈、橡膠子彈鎮壓，有包括記者等的在場人士頭部中彈，民間要成立獨立調查委員會徹查。陳克勤就表示，所有針對警方的獨立調查委員會都不贊成，認為調查會影響警方士氣，亦不會公正。

他又指，就算是全面調查事件的獨立調查委員會，最後只會將焦點放在警方身上。