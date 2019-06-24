【逃犯條例】全港反送中聯席：有民主普選　 政府才能暢順管治

《逃犯條例》修訂引起一連串風波，雖然特首林鄭月娥宣布暫緩修訂，但民怨並未因此而平息。 全港反送中聯席今日（24日）召開記者會，表示《逃犯條例》修訂引起的爭議，反映港府在制訂政策時的不民主，未有顧及港人的意願，強調特區政府若要暢順管治，則需要重啟政改，爭取民主普選，同時又促請政府成立獨立委員會調查6.12事件。聯席亦會在G20峰會當日舉行集會，讓市民關心峰會的情況。

全港反送中聯席表示，只有推動民主普選才能令特區政府暢順管治。（余俊亮攝）

全港反送中聯席成員歐贊年指，修例上的爭議反映香港政府推動政策過程不以港人為本，歸根究底在於香港尚未有全民認受的特首及民主制度，強調要長遠解決問題，需要全面實行普及而平等的普選制度。

聯席成員譚凱邦提到G20峰會將在本周五及周六於日本大阪舉行，聯席當晚將於立法會示威區舉行集會，在場亦會有專業團體及立法會議員發言，讓市民關心峰會的情況。聯席期望當日集會可連結在日港人及赴日請願者，同時期望集會可帶出《逃犯條例》修訂的困局，需要以落實民主普選的方式解決。

新民主同盟立法會議員范國威亦重申，香港與內地實施完全不同的管治制度，若不全面落實民主普選，日後只會有更多令市民不滿的「惡法」。

另外，聯席要求政府就6.12警民衝突事件成立獨立委員會調查，若政府不回應訴求，不排除會成立民間調查委員會跟進。歐贊年指，民間調查委員會的公信力及公權力始終不及官方委員會，沒有權力去搜證及傳召證人。但聯席相信，民間調查委員會可成為一個開放平台，予市民提出證據及指控，而涉事官員及警員亦可以回應指控，再由公眾作出評論，相信並非完全沒有作用。