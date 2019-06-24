【逃犯條例】被追問會否「撤回」　鄭若驊籲勿斟酌字眼

政府早前宣布暫緩《逃犯條例》修訂，不過拒絕回應示威者提出完全撤回修例、撤回暴動定性等五項訴求，令爭議至今仍未能平息。有份力推修例的律政司司長鄭若驊今日下午（24日）出席立法會司法及法律事務委員會會議，會後被追問會否改以「撤回」取代「暫緩」逃犯條例修訂，她重申政府已停止立法會大會上逃犯條例修訂審議工作，呼籲市民不要斟酌字眼。 鄭若驊在會上遭多名泛民會議狙擊，要求她問責下台，並促她撤回暴動定性和不檢控被捕示威者。鄭重申政府已完全停止修例工作，又指政府就修例並無時間表，不會貿然再展開修例工作，並會以謙卑態度做好工作。她強調無論任何人有否把集會示威定性為暴動，亦不會影響律政司的檢控，強調律政司提出檢控時會考慮法律、證據、檢控守則及有否合理機會達致定罪。

鄭若驊強調無論任何人有否把集會示威定性為暴動，亦不會影響律政司的檢控工作和決定。（羅君豪攝）

鄭若驊：而家冇人講到，會定唔會作出檢控

鄭若驊在會議後見記者，她指法律改革委員會今日向委員會報告工作進展，指法改會自成立至今，共發表66份報告，其中一份不需要修改法律，餘下65份報告中有35份已獲承認和落實，另有24份獲部份落實或考慮之中。她希望通過向立法會匯報有關報告，讓立法會了解法改會的工作進展。

鄭若驊被傳媒追問，當局會否改以「撤回」取代「暫緩」逃犯條例修訂，以及不檢控6.12警民衝突中集會人士。她表示政府已停止所有在立法會大會的修例工作，政府亦無既定時間表、不會貿然重啟相關工作，呼籲市民不要斟酌字眼。

另外她重申，當局作出檢控工作時，律政司是獨立及不偏不倚，會考慮法律、證據、檢控守則及有否合理機會達致定罪，才會作出檢控決定，「而家冇人講到，會定唔會作出檢控」。她在會議上強調，無論是任何人有否把集會示威定性為暴動，亦不會影響律政司的檢控決定。

張超雄引用胡仙案為例，指前律政司司長梁愛詩所以公眾利益為由不起訴胡仙，要求鄭若驊不檢控被捕的示威者。（羅君豪攝）

楊岳橋促檢討速龍小隊制服無編號問題 鄭若驊：非法律問題

人民力量陳志全在會上要求委員會主席、經民聯梁美芬予更多時間議員與鄭若驊溝通，陳又批評鄭若驊是史上最少出席立法會會議的司長，比上任司長袁國強更少，梁美芬聞言後說：「一定係啦！（最少出席會議）」工黨張超雄則引出星島胡仙案為例，指前律政司司長梁愛詩當時以公眾利益為由不起訴胡仙，他要求鄭若驊不檢控被捕的示威者。鄭若驊回應時僅稱，不會因有人是否定性暴動而影響檢控決定。

公民黨法律界郭榮鏗在委員會會議上動議，要求法改會檢視現行《公安條例》，動議罕見有在建制派議員缺席下獲得通過。鄭若驊被問到動議通過是否建制派因不滿政府在最後關頭緊急撤回逃犯條例修訂的「沉默抗議」，鄭澄清自己對檢視《公安條例》無特定立場，又感謝建制派過去數月的支持和理解，認為對方可用其認為合適的方法回應事件。

公民黨黨魁楊岳橋在會議上追問有關速龍小隊制服沒有編號一事，要求鄭若驊領導的法改會檢討有關事宜。鄭若驊反指負責有關工作的政策局是保安局，又指速龍小隊無編號不是法律問題，是操作問題，認為未必適合把議題提上法改會討論。

楊岳橋在會議上追問有關速龍小隊制服沒有編號一事，要求鄭若驊領導的法改會檢討有關事宜。（羅君豪攝）