【逃犯條例】李柱銘：撤回是不同思維　暫緩等於仍認同修例框架

《逃犯條例》修訂暫緩後，修例風波仍未平息，政府則一直不願意「撤回」修例，又稱暫緩與撤回只是字眼不同。 民主黨創黨主席，前立法會議員李柱銘接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問時表示，暫緩與撤回兩者並非字眼，而是思維問題。他指，《逃犯條例》當初不適用於大陸，是建基於內地欠缺法治和司法獨立，才刻意作出區隔，但修例則是認同要消除該區隔，他強調，如只是暫緩修例，則代表仍認同修例的框架；如原則上不信任內地法制，則不需要再討論修例，應完全撤回。

李柱銘表示，暫緩與撤回兩者並非字眼，而是思維問題。（資料圖片/張浩維攝）

李柱銘表示，在程序上，暫緩意味著修例可隨時重返立法會大會，因已經由法案委員會通過。不過，他指，更為重要的問題是修例的原意。

他解釋，當初《逃犯條例》剔除中國大陸，原意就是不相信大陸的司法制度，他指，既然當時是因為這個原因，20多年後，就應思考修例，是否意味內地法制已經進步到香港可接受的程度。

他指出，內地在法官訓練上，雖比20年前進步， 但根據去年國家主席習近平撰文，中國「依法治國」的意思，是要鞏固黨的執政地位，不能走西方憲政、司法獨立，他形容內地是「黨大於法」，香港不應該信任該種制度。他反問，「如它仍沒有進步，為何要修例？」

他強調，在現時的重要關頭，應要求政府撤回修例。