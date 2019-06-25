【逃犯條例】港大民調：林鄭得分創歷任特首新低　低梁振英2分

香港大學民意研究計劃（港大民研）今（25日）發布特首林鄭月娥及政府最新的民意調查結果。林鄭月娥最新評分只得32.8分，比前特首梁振英2016年12月民調評分最低紀錄低2.2分，更跌破歷任特首最低點。 另外，港大民研宣布即將停運，今次是最後一次進行民調，日後民調工作將由香港大學民意研究中心繼承。

港大民意研究計劃在本月17日至20日期間，以隨機抽樣電話訪問方式訪問了1015名18歲或以上操粵語的香港居民。調查結果顯示，林鄭月娥最新評分為32.8分，較兩星期前（6月3日至9日）、即民陣兩次百萬人遊行前進行的民調急跌10.5分。其支持率為23%，反對率為67%，民望淨值一同「插水」，顯著下跌20個百分點，至-44%。

記者翻查港大民研過往民調數據，發現林鄭最新評分跌破歷任特首評分最低點，比梁振英於2016年12月及董建華於2003年7月時取得的民調評分最低紀錄（35分）還低2.2分。而比起過往特首同期評分、即上任後兩年的評分，她的得分亦比上任取得最低紀錄的梁振英低約7.6分，落差甚大。

曾取得歷任特首港大民調最低民望評分紀錄的梁振英，今日讓位予林鄭月娥。（資料圖片）

至於特區政府民望評分方面同樣較上月顯著下跌，最新滿意率為18%，不滿率為72%，滿意淨值大幅下跌25個百分點至-53%，是2003年7月，即推行《基本法》23條等導致50萬人上街以來低位。

報告指出，兩項民望數字均是林鄭上任特首以來創新低，而較深入分析更顯示，市民的年紀愈輕和學歷愈高，愈反對林鄭月娥出任特首，亦給予較低評分。報告直指，近日因修訂《逃犯條例》所引起的遊行活動及爭議，對民意造成「頗大影響」。

中大民調昨日亦發布最新特首民調結果，本月受訪市民對她整體表現的平均評分為37.5分，比上月下跌10.6分，跌幅與港大民調相若，整體表現評分亦是創新低。