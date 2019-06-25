【逃犯條例】伊院護士涉洩密　黃任匡促同時調查管理層處理手法

伊利沙伯醫院邀請「外援」成立三人小組處理一名護士疑洩露病人資料予警方的投訴，醫生組織「杏林覺醒」成員黃任匡醫生認為，該三人小組除了調查前線醫護有無犯錯外，亦應調查醫院高層在事件初期處理有無問題，更應研究醫院管理局相關的制度不足問題。 香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀就指出，受害人可以向醫管局索取其醫療報告，從而得悉涉事護士名字，再向護士管理局投訴。

黃任匡認為，三人小組除了調查前線醫護有無犯錯外，亦應調查醫院高層在事件初期處理有無問題。（資料圖片／盧翊銘攝）

「警向醫護施壓索取病人資料，史無前例」

黃任匡指出，以往若發生遺失病人資料等事件，都未見院方會成立小組調查，今次與慣常做法有所不同，他認為院方除了調查前線醫護有無犯錯外，亦應調查醫院高層在事件初期的反應有無問題；院方也需藉此機會，研究醫院管理局相關的制度不足問題，如總部未有向前線醫護提供清晰的指引，「警察在醫院滋擾，向醫護施壓索取病人資料，這情況是史無前例的，醫管局應給指示同事，究竟如何確守專業守則。」

黃認為如果有醫護蓄意「出賣」病人私隱，屬於嚴重的專業失德，必須有所懲處，他認為受害人應向護士管理局作出投訴。如該醫護被判專業失德，就會被紀律處分，例如除牌。他認為這種懲處方式才對等，「懲處是醫管局較難做到，即使減人工、不作升遷，甚至解僱他，也不足夠，他可以到另一間工作，只有除牌才對等。」

馬仲儀（右）就指出，受害人可以向醫管局索取其醫療報告，從而得悉涉事護士名字，再向護士管理局投訴。(資料圖片／李澤彤攝）

病人索取醫療報告 可得悉相關護士姓名

馬仲儀就稱，一般醫護違規，都會由該院或該院所屬聯網作出調查，今次成立跨聯網的小組，相信認受性會較高，她期望在調查過程中，可邀請前線醫護講述當時情況。她並指，如受害人在報告出爐後，欲向護士管理局作出投訴，但不知該護士名字，可向醫管局提出索取自己的醫療報告，當中會包括涉事護士的名字。

前線醫生聯盟主席冼建文就指，希望醫管局以最公平、公正及公開方式處理事件，以及在調查後交代措施以加強保護病人私隱。

HA Secret：密切留意報告結果 需要時再考慮公開護士名字

另外，曾揚言如醫管局不交代將如何處分涉事護士，就會公開護士名字的Facebook專頁「HA Secrets」管理員，今天凌晨發帖回應伊院成立小組的做法，稱歡迎由非伊利沙伯醫院人士組成第三方調查團隊，指醫管局正面回應護士洩密事件，相信能挽回市民對伊院的信心，惟強調調查應包括涉嫌包庇下屬的急症室部門主管及部門經理。

「HA Secrets」管理員亦提起曾任立法會議員的譚耀宗，在2016年疑獲准「打尖」在伊利沙伯醫院做切除左耳瘜肉手術事件，醫院行政總監盧志遠為平息民憤，承諾道歉兼徹查，但調查報告卻沒有交代涉事醫護的處分。專頁管理員認為，如今次洩密事件屬實，書面警告這種懲處亦不足夠，因遭警告的醫護在一年後已可「洗底」，更有機會升職，強調調查報告必須交代處分，而處分亦需嚴厲。管理員指，會密切留意報告結果，包括有否對等的處分行動及該名護士日後的升遷，需要時會再考慮公開其名字。

伊利沙伯醫院邀請「外援」成立三人小組處理一名護士疑洩露病人資料予警方的投訴。 （資料圖片）

伊利沙伯醫院發言人昨天表示，就近日公眾指，有急症室醫護人員不適當處理病人資料，伊利沙伯醫院將按現有處理投訴機制跟進。為釋除公眾的疑慮，院方邀請威爾斯親王醫院副醫院行政總監（運作）暨急症科顧問醫生張乃光、九龍東醫院聯網護理總經理鄧少強、伊利沙伯醫院管治委員會成員葉兆光，參與處理今次的投訴，完成處理有關投訴後，將向醫院提交報告。