【逃犯條例】死線屆滿　律政司未回應訴求　網民明拜律政「遺址」

政府早前宣布暫緩《逃犯條例》修訂，惟拒回應完全撤回修例和暴動定性等五項訴求，有反對修例的「連登仔」上周四（23日）在網上向律政司發出最後通牒，要求律政司司長鄭若驊以公眾利益為由行使酌情權，不檢控因參與6月12日集會的被捕人士。他們要求律政司於今天（26日）晚上9時前回應訴求，否則會發動群眾在明日（27日）早上10時到中環律政中心或其他地方「觀賞建築風格」。

律政司今天晚上8時27分回應傳媒查詢，強調根據《基本法》第63條，保障刑事檢控工作由律政司主管，不受任何干涉；就每宗案件的刑事檢控決定，律政司必須按證據、適用法律和《檢控守則》作出。