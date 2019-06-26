【逃犯條例】死線屆滿　律政司未回應訴求　網民明拜律政「遺址」

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政府早前宣布暫緩《逃犯條例》修訂，惟拒回應完全撤回修例和暴動定性等五項訴求，有反對修例的「連登仔」上周四（23日）在網上向律政司發出最後通牒，要求律政司司長鄭若驊以公眾利益為由行使酌情權，不檢控因參與6月12日集會的被捕人士。他們要求律政司於今天（26日）晚上9時前回應訴求，否則會發動群眾在明日（27日）早上10時到中環律政中心或其他地方「觀賞建築風格」。

律政司今天晚上8時27分回應傳媒查詢，強調根據《基本法》第63條，保障刑事檢控工作由律政司主管，不受任何干涉；就每宗案件的刑事檢控決定，律政司必須按證據、適用法律和《檢控守則》作出。

民陣今天晚上在愛丁堡廣場舉行集會。（資料圖片）

律政司今天晚上8時27分回應傳媒查詢，強調根據《基本法》第63條，保障刑事檢控工作由律政司主管，不受任何干涉，就每宗案件的刑事檢控決定，律政司必須按證據、適用法律和《檢控守則》作出，除非有充分可被法庭接納的證據，令案件有合理機會達致定罪，否則律政司不會提出檢控；如有充分證據進行檢控，律政司會繼而考慮作出檢控是否符合公眾利益，包括罪行的性質、嚴重程度及疑犯的態度或心理狀況等。

律政司發言人表示，律政司會繼續不偏不倚地履行《基本法》第六十三條的憲制職責、秉行公義。

在Telegram和連登討論區，已有網民呼籲市民明天早上十時，到律政中心「拜訪律政遺址」。 

有網民發起明天到律政中心。（網上圖片）

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