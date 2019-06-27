【逃犯條例】蔣麗芸聞西環歸位論扯火　怒喝李慧琼：唔好叫我個名

立法會會議今天（27日）續會，繼續審議昨天由經民聯、金融服務界張華峰的休會待續議案。 專業議政葉建源發言時指，若休會待續的議案通過，有關把中環軍用碼頭撥地予解放軍的附屬法例將會自動生效。他批評修例事件令市民不信任政府已到最低點，政府破壞兩制令市民極度憤怒，又指中聯辦一聲令下，建制派全部歸位支持修例，反映「一國兩制」之削弱是昭然若揭。 民建聯蔣麗芸聞言後打斷葉建源的發言，駁斥葉建源的「中聯辦歸位論」，反問葉建源「中環、西環咩一聲令下，你（葉建源）聽過咩，如果我唔回應你（葉）呢，就即係承認你（歸位論）！」代主席、民建聯主席李慧琼指見狀叫停蔣麗芸，惟蔣怒喝李慧琼：「你唔好叫我個名！」

立法會辯論由張華峰提出的休會待續議案。（洪嘉徽攝）

葉建源發言時指出，若休會待續的議案通過，有關把中環軍用碼頭撥地予解放軍的附屬法例將會自動生效。對於張華峰稱要處理社會撕裂，他認為政府應積極處理和回應市民訴求，才能真真正正令修例風波得到平息。

葉建源又指，修例事件令市民不信任政府已到最低點，政府以不公義制度取得的「絕對控制權」，透過無所不用其極的手法意圖通過修例，認為政府這種破壞兩制的做法，令市民極度憤怒。葉建源指中聯辦一聲令下，建制派全部歸位支持修例，反映「一國兩制」之削弱是昭然若揭。

蔣麗芸聞言後打斷葉建源的發言，駁斥葉建源的「中聯辦歸位論」，反問葉建源「中環、西環咩一聲令下，你（葉建源）聽過咩，如果我唔回應你（葉）呢，就即係承認你（歸位論）！」李慧琼指見狀叫停蔣麗芸，惟蔣怒喝李慧琼：「你唔好叫我個名！」李慧琼其後指，根據《議事規則》，議員不能猜度其他議員的發言有不正當意圖，又指若蔣麗芸想回應葉建源的言論，可按掣發言。

蔣麗芸其後提出規程問題，要求葉建源澄清獨立調查委員會，會否調查參與罷課的老師有否強迫學生遊行。葉建源強調並無強迫學生遊行的情況出現。蔣麗芸其後稱有很多老師和家長向她投訴，其學生和子女被迫遊行，又稱可公開這些老師和學生的名單。