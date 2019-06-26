【曾蔭權案】上訴得直未現身法庭　舉家歐遊散心照片曝光

遭官司纏訟近4年的前特首曾蔭權，終審法院今日（26日）裁定他終極勝訴，撤銷其公職人員行為失當罪，惟曾蔭權未有現身終審法院，僅由律師代為領取判詞。 據了解，曾蔭權正和家人在歐洲旅遊，《香港01》獲得一張曾蔭權與家人在歐洲旅遊的合照，其妻子曾鮑笑薇、胞弟曾蔭培夫婦與胞妹曾璟璇亦有同行。

曾蔭權正與家人在歐洲旅遊，眾人面對鏡頭微笑。（曾蔭權提供）

曾蔭權在今年初服刑完畢出獄時曾表明「尋求真理清白要堅持」，至今日終審法院5名法官一致裁定，其公職人員行為失當罪的定罪上訴得直，獲撤銷定罪及判刑。

不過，堅持尋求清白的曾蔭權，今日終極裁決時未有現身法庭，僅由律師代為領取判詞。據悉，他正與家人在歐洲旅遊，《香港01》獲得的照片可見，曾蔭權並未有將變白的頭髮染黑，但他較今年初出獄時稍為圓潤，且面露笑容。



曾蔭培 曾璟璇聆訊期間常到庭支持

曾蔭權身邊除了有一直陪伴他的妻子曾鮑笑薇外，胞弟曾蔭培夫婦，胞妹曾璟璇及其閨密黃書雅也有同行。

曾蔭權自2015年10月5日被廉署起訴至今，官司歷時近4年。在多次的聆訊期間，曾鮑笑薇從未間斷地陪伴曾蔭權，兩人經常手拖手進入法庭。而曾蔭權與弟妹的關係密切，其胞弟曾蔭培及胞妹曾璟璇，則是六兄弟妹中出席最多聆訊的兩人。

另曾蔭培曾代表弟妹撰寫求情信，指曾蔭權作為六名兄弟妹中的長子，一直處於領導地位，為家中明燈和榜樣，全家人都深愛曾蔭權。

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