【逃犯條例】唐英年：回歸以來最大政治危機　不應特赦示威者

政府早前宣布暫緩《逃犯條例》修訂，但到現時為止，仍未有就反修例人士的5大訴求作正面回應，民怨至今仍未平息。 曾擔任政務司司長的全國政協常委唐英年今日（27日）出席活動時提到，港府不應該特赦涉嫌進行違法行為的示威者，他認為法律人人平等，不論任何人或任何身份，都應通過法治上的公平審訊，令違法的人得到法律的懲處，又呼籲無論警員或示威者，都不要再持對立或敵視的目光。

有示威者昨晚包圍警察總部。（資料圖片／張浩維攝）

唐英年指，某部分示威者衝擊警方的防線，警方亦有責任維持社會秩序，強調任何人不論是警員或示威者，有違法的行為都應該被法律懲處，建議政府不應該特赦示威者。

他又提到，今次是自回歸以來港府最大的管治危機及考驗，形容今次的危機更是「嚟得快亦都嚟得好猛」，認為政府應總結經驗及汲取教訓，呼籲無論警員或示威者，都不要再持對立或敵視的目光，強調「大家都是香港人，大家都係坐同一條船」。

對於昨日有請願人士到各國領事館遞交請願信，唐英年認為，雖然青年人期望引起外國的關注向特區政府以至中央施壓，但現時《逃犯條例》已經「壽終正寢」，社會的話題聚焦於成立獨立調查委員會或特赦示威者，與外國拉不上關係，期望大家日後可以回到理性討論。