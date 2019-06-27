【逃犯條例】諾貝爾和平獎得主斥警濫暴　籲林鄭到律政中心聽訴求

網民今天發起包圍律政中心，至今仍有逾百人留守。傍晚時分，諾貝爾和平獎得獎機構創辦人、國際廢除核武器運動創會會長Rebecca Johnson到律政中心為示威者打氣，她批評政府和警方以催淚彈、橡膠子彈及布袋彈對待和平集會的示威者，形容做法已違反人權。 她又呼籲特首林鄭月娥親自到律政中心，聆聽示威者反對修例的原因，不應把示威者視為敵人。

Rebecca Johnson與示威者合照。（張浩維攝）

Rebecca Johnson傍晚抵達律政中心，她表示，作為英國公民，對英國未能把民主、人權和法治在回歸於香港全面落實，感到遺憾，故作為英國人需支持這場民主運動。

她說看到警察濫用暴力畫面使她心碎，強調向合法的集會人士發射催淚彈、橡膠子彈和布袋彈是不必要的，並會為在場人士帶來生命危險，如因催淚彈會威脅哮喘患者的性命，又指警方處理「6.12」的手法，已違反國際人權公約。

她呼籲林鄭月娥親自到律政中心，聆聽示威者反對修例的原因，不應把示威者視為敵人，並回應民眾訴求，讓學生能夠離開，重投校園生活。

楊岳橋引述：批向示威者頭部發射橡膠子彈是「缺乏人性」

公民黨黨魁楊岳橋及立法會議員譚文豪今日下午亦與Rebecca Johnson會面，會面上她直指警方向示威者頭部發射橡膠子彈是「缺乏人性」及「不能接受」的行為，並促請政府回應示威者的訴求，並作出行動以釋除市民有關逃犯法案，乃至本地人權及民主的疑慮。

2007年，Johnson與數名其他社會運動家創立國際廢除核武器運動，該機構在2017年獲頒諾貝爾和平獎，Johnson同時是Acronym Institute for Disarmament Diplomacy的創辦人及執行總裁，為推動國際無核化作出重大貢獻。