【逃犯條例】劉業強稱暫緩修例是大智大勇表現　「聖人都有錯」　

《逃犯條例》修訂爭議持續，新界鄉議局主席、全國政協委員劉業強今日(28日)出席活動時表示，市民有表達意見的自由及權利，但不應以民主作藉口，衝擊政府施政，亦絕不容許有人破壞社會安寧與秩序。他又承認政府在工作上有不足，但重申任何政府都不能完美，「聖人都有錯的時刻」，鄉議局及新界原居民全力支持及肯定特區政府施政。

劉業強出席鄉議局慶祝回歸酒會致辭時表示，他和鄉議局所代表的新界及海外數十萬原居民，會全力支持和肯定林鄭月娥和特區政府過去兩年的施政。（盧翊銘攝）

身兼行政會議成員的劉業強出席鄉議局慶回歸酒會致辭時提到，政府在修訂《逃犯條例》的過程中，未能及時參考大律師公會的專業意見及作積極回應，對此感到遺憾，但認為經過百萬人上街後，政府已宣布「暫緩」修例工作，實質上等同「撤回」，總算是從善如流，覺今是而昨非，「是大智大勇的表現」，加上政府已就事件作真誠致歉，爭議亦理應平息。他又認為，市民有表達意見的自由，但強調「違法達義」並非自由民主和法治社會應有的表現，不容許有人破壞社會安寧和秩序。

他表示，港人在遵守法治的前提下可享有言論、集會、遊行等自由，認為最近數次的大型遊行，已充分說明香港是言論自由的「樂土」，亦相信參與遊行的大部份都市民都是和平守法。但他指，有一小撮中外勢力企圖煽動示威者以武力衝擊警方防線，重申鄉議會支持警方盡責執法。

新界人怨氣不比城市人少

劉業強續稱，新界人的怨氣並不比城市人少，指新界人歷來都安分守己，但對特區政府在新界的施政都有微言，政府在新界大規模以低於市價收地，然後建公屋和居屋給城市人居住，「政府可曾在鄉郊地區進行房屋計劃，以讓新界鄉民安居樂業？」

「我們的怨氣並不比城市人少，但新界人並沒有採取激烈行動，例如包圍政府 總部 、警署，封塞新界主要通道。不是我們不懂和不敢做，而是我們識大體、明大義。」

劉業強稱暫緩修例是大智大勇表現。（盧翊銘攝）

劉業強：聖人都有錯的時刻

他一再強調鄉議局及所代表的新界原居民族群，會全力支持 和肯定林鄭月娥特首以及特區政府過往兩年的工作， 並支持林鄭特首繼續執政。劉稱：「我們知道，任何政府都不可能完美，所謂聖人都有錯的時刻，只要能審時度勢，順應民情，新界社會願意肩負起作為「壓艙水」的作用，全力配合與協助特區政府 這條船穩定航行方向，重新出發，造福社會改善民生。」

此外，政務司司長張建宗被問到當局會如何修補社會撕裂時，未有回應問題便轉身離開。