【逃犯條例】示威抗爭需理性　香港承受不了另一次撕裂

政府宣布「暫緩」修訂《逃犯條例》後，部分市民拒絕收貨。一些示威者發動以政府建制築物為目標的「遊擊戰」，網絡上出現不少批判警方的帖文，社會上亦充斥官民互不信任的氣氛。香港是自由開放的社會，當然容納多元意見，但示威者在表達意見時，必須堅守和平理性原則，拿捏分寸，避免意氣用事。否則，剛剛經歷嚴重撕裂的香港不單無法休養生息，反而會傷上加傷，最終沒有人是贏家，所有人都是輸家。

政府總部、警察總部、稅務大樓、入境事務大樓，以及律政中心等政府建築物，近日接連被示威者圍堵，雖然期間沒有爆發嚴重肢體衝突，但確實干擾了附近交通，對沒有參與示威的市民造成一定滋擾。值得留意的是，警察總部兩度被包圍時，部分示威者用雜物堵塞出入口、向外牆投擲雞蛋，甚至以激光射向總部內的警員。現場有時相當平靜，有時卻群情洶湧，危機一觸即發。這些行為實屬火上加油，不可能對修補社會撕裂帶來正面作用。

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同樣令人憂慮的是，自從「6．12」警民衝突以來，無論網絡空間還是現實社會，均是敵意充斥。在當天的衝突中，警方的執法方式為人詬病，示威者對此有所不滿，自然不難理解，但假如因此遷怒警員家人，甚至把他們「起底」，則顯然過了火。類似的敵意，還可見諸於醫護和警員，以及示威者和部分被指「偏頗」的媒體之間。對此，「01觀點」多番強調，政府必須就「6．12」警民衝突，盡快成立具公信力的獨立調查委員，把當天的真相呈現出來，以此作為「大和解」的基礎。

林鄭月娥理應盡快成立獨立調查委員會，調查6月12日的警民衝突。(資料圖片)

在早前兩場大型遊行中，遊行人士以和平有序的方式表達訴求，香港人的質素因而備受國際讚譽。香港的國際形象是全體市民的資產，有不滿的市民大可通過和平方式，繼續向林鄭月娥表達意見，但倘若不知分寸，令示威滲入不理性元素，以致出現過火甚至暴力行為，那無疑應受批評。當然，除了示威者必須自律，警方亦應當保持克制，千萬不能以「受辱」為由，魯莽地與示威者爆發衝突。

自從梁振英下台以來，香港好不容易出現相對平和的局面，林鄭當局粗暴修例，卻毀了這個得來不易的局面，着實令人扼腕。如今港府實際上已終止修例，但它不應當和平表達訴求的市民透明，必須切實回應這些理性聲音，方法包括成立上面提及的獨立調查委員，調查衝突真相，不要讓仇恨漫延，從而達致「大和解」，這才是合乎所有香港人利益的出路。