【逃犯條例】憂辭職傳聞亂軍心　林鄭「潛隱」十日終出招闢謠

政府雖已暫緩《逃犯條例》修訂，惟風波觸發的連串「野貓式」包圍行動仍未止息，特首林鄭月娥自上周二（18日）出席記者會向公眾道歉後，至今已十一日沒有公開露面。 可能正正因為林鄭「潛隱」，坊間有傳林鄭已向中央辭職以息亂局，據悉林鄭前日（27日）於禮賓府接見長實主席李澤鉅等港區政協、人大代表，是當日臨時安排，並向各人表明自己不會辭職，疑似借各人之口為「落台」之說闢謠。

林鄭月娥上周二在記者會上向全港市民真誠致歉後，再無公開露面。（資料圖片/李澤彤攝）



林鄭月娥上周二在記者會上向全港市民真誠致歉，不過未有回應會否把「暫緩」的字眼改為「撤回」，同時拒絕撤回暴動定性，民主派和反修例群眾明言不會接受道歉。自從上周二記者會，林鄭月娥至今已十天沒有公開露面，只留在禮賓府辦工，並與不同界別人士會面，其中前日新聞處的新聞稿只提及林鄭在禮賓府與四個警察評議會職方協會代表見面，惟其實她還約了全屬港區人大、政協委員的友好協進會主要人物到禮賓府見面。

據了解，該班人大、政協約十餘人，包括全國政協常委李澤鉅、唐英年、胡定旭、戴德豐及林建岳、港區人大代表霍震寰、黃玉山及李君豪、前全國人大常委范徐麗泰、立法會議員馬逢國等，當中多人稱是前日臨時接獲知見面，估計有關會晤是當日臨時安排。

而有關會面內容昨天已被傳媒廣泛報道，據悉林鄭在席間提出四大重點：

（一）林鄭一開首表明，中央仍十分支持她，免為中央增添麻煩，她一定不會辭職；

（二）在現時的環境下，一定要支持警方；

（三）不會成立獨立調查委員會，調查6．12金鐘衝突事件，因針對警方的調查不恰當；

（四）她認為若答應不起訴6.12衝突的示威者，做法等如干預司法。

林鄭還向與會者稱，中央曾派出中間人向她了解最新狀態，並向與會者笑言：「好多人以為我死了，但我不會死得去。」

林鄭月娥（右五）前日（27日）在禮賓府與四個警察評議會職方協會的主席及副主席會面，保安局局長李家超（右四）及警務處處長盧偉聰（左五）也有出席。（政府新聞處）

林鄭「潛隱」十一日期間，有關她已主動向中央辭職的傳聞逐漸擴散，據悉已傳回特首辦的耳中，擔心若傳聞持續會亂建制陣營的軍心，估計前日的會面是政府刻意借各人之口，對外澄清「辭職」傳聞。

另外有建制派高層稱，中央已定調，目前局勢以穩定為主，並已向港澳工作機關宣示「中央堅定支持林鄭施政」的精神。