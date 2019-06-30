【逃犯條例】張建宗：政府會汲取事件經驗　以最謙卑態度接受批評

政務司司長張建宗網誌以「青年為本 加強溝通」為題，談及青年發展之餘，亦再次談及《逃犯條例》修訂引起的社會紛爭，他指，過去幾周發生的事件，引起社會矛盾，紛爭及焦慮，政府會汲取事件經驗，未來會以最謙卑和最開放的態度，用心聆聽不同階層的意見，虛心接受批評；他又指，未來三年，特區政府會聚焦改善民生，發展經濟，全方位加強與社會各界的溝通；政府會透過不同渠道，用心聆聽青年人的心聲。

張建宗在網誌指，特區政府未來會以最謙卑和最開放的態度，用心聆聽不同階層的意見，虛心接受批評，好好掌握社會脈搏，審時度勢，剛柔並濟，令施政更貼近民意，更切合市民的需要及期望；亦會市民福祉為出發點，香港整體利益為依歸。

未來年會聚焦改善民生 發展經濟

他又指，盡快恢復社會秩序和安寧，穩定營商環境，讓香港重回正軌是當務之急；政府未來三年會聚焦改善民生，發展經濟，全方位加強與社會各界的溝通；政府會透過不同渠道，用心聆聽青年人的心聲，了解他們的想法和需要，吸納他們的意見及建議。

他又指，「關心青年」不是一個口號，而是要用心做實事，建立互信；「青年委員自薦計劃」第三期招募經已展開，共開放20個名額，會在7月17日截止；他希望，有意為社會服務及關心公共事務的青年人報名參加。

他指，現時約有4,500名社會人士獲委任在約430個諮詢及法定組織服務，共擔任約6,900個職位；當中18至35歲的青年成員比例已由2017年的7.8%，增加至2018年年底接近10%，而政府的目標，是在本屆任期內，即2022年6月30日前，把比例提高至15%。

政務司司長網誌全文如下：

2019年6月30日

過去幾周發生的事件，引起社會矛盾，紛爭及焦慮。汲取此事件的經驗，特區政府未來會以最謙卑和最開放的態度，用心聆聽不同階層的意見，虛心接受批評，好好掌握社會脈搏，審時度勢，剛柔並濟，令施政更貼近民意，更切合市民的需要及期望。我們會以市民福祉為出發點，香港整體利益為依歸。

盡快恢復社會秩序和安寧，穩定營商環境，讓香港重回正軌是當務之急。香港是我的家，無分你我他。讓我們放下紛爭，以求同存異，互諒互讓的務實態度，一同推動香港繼續向前邁進。

未來三年，特區政府會聚焦改善民生，發展經濟，全方位加強與社會各界的溝通，而青年人更是我們重要的對象。政府會透過不同渠道，用心聆聽青年人的心聲，了解他們的想法和需要，吸納他們的意見及建議。

上星期，我與青年發展委員會二十多名成員會晤，細心聆聽他們對最近事件及政府施政的意見。政府會繼續接觸不同群組的青年人，好好掌握他們的脈搏，為青年拓闊發展空間，促進向上流動的機會。

「關心青年」不是一個口號，而是要用心做實事，建立互信。青年工作涉及不同的政策範疇，政府致力做好「三業三政」之外，未來施政會以「青年為本」，去除「家長式心態」，放下身段，耐心聆聽年青人的聲音，將青年的意見及建議盡可能適當地融入政府施政。

就此，青年發展委員會會扮演更主動及積極角色，讓青年人了解政府的運作。在這方面，「青年委員自薦計劃」（「自薦計劃」）是其中一個途徑。「自薦計劃」自去年起常規化，每年進行兩次招募，至今已擴展至25個委員會1，開放共51個名額。第三期自薦計劃的招募經已展開，共開放20個名額，並會在7月17日截止。我希望有意為社會服務及關心公共事務的青年人報名參加。

第三期自薦計劃涵蓋十個政府諮詢委員會2，涉獵範疇包括撲滅罪行、精神健康、電訊服務、電影發展、以及殘疾人士就業等。

我鼓勵青年人積極參與，協助政府在政策制訂的過程中集思廣益，對相關特定的政策範疇作出貢獻，積極表達青年人的聲音。

政府廣納賢能及鼓勵青年議政論政，目的是提供機會給青年參與公共事務，包括讓他們加入不同諮詢架構、參與公共政策推動和研究等。現時，有約4 500名社會人士獲委任在約430個諮詢及法定組織服務，共擔任約6 900個職位。當中青年成員(即18至35歲)比例已由2017年的7.8%(464名)增加至2018年年底接近10%(620名)，而我們的目標是在本屆政府任期內(即2022年6月30日)把比例提高至15%。

此外，為強化政府「人才庫」，我們邀請出席自薦計劃面試的申請人授權把他們的資料存入政府中央資料庫內，讓各政策局和部門提取資料考慮委任。中央資料庫內的青年人百分比由「青年委員自薦試行計劃」推出前（即2017年10月）的6.5%（即約940人），大幅增加至現時約20.4%（即約3 500人），增幅超過兩倍，進展令人鼓舞，反映不少青年人對公共事務及為政府出謀獻策的熱誠。

青年工作細水長流，不能一蹴即就，當中必須要經歷時間和過程，但我希望社會各界以堅定的信念和愛心，同心協力培育青年一代。

1：25個政府諮詢委員會包括

試行計劃的五個政府諮詢委員會：青年發展委員會；公民教育委員會；環境運動委員會；創新、科技及再工業化委員會、及禁毒常務委員會。

第一期自薦計劃的十個政府諮詢委員會：大嶼山發展諮詢委員會；可持續發展委員會；伙伴倡自強計劃諮詢委員會；交通諮詢委員會；社區投資共享基金委員會；社區參與助更生委員會；社區體育事務委員會；政府助學金聯合委員會；惜食香港督導委員會；及攜手扶弱基金諮詢委員會。

第二期自薦計劃的十個政府諮詢委員會：平和基金諮詢委員會；扶貧委員會；促進種族和諧委員會；香港愛滋病顧問局；航空發展與機場三跑道系統諮詢委員會；家庭與學校合作事宜委員會；動物福利諮詢小組；博物館諮詢委員會；資優教育諮詢委員會；及綠色殯葬及相關事宜工作小組。

2：第三期自薦計劃的十個政府諮詢委員會：撲滅罪行委員會；精神健康諮詢委員會；電訊服務用戶及消費者諮詢委員會；華人廟宇委員會轄下文化及宣傳小組；華人永遠墳場管理委員會；香港檢測和認證局轄下人力發展小組；香港電影發展局；促進殘疾人士就業諮詢委員會﹔郊野公園及海岸公園委員會；及公共圖書館諮詢委員會。