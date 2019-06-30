【逃犯條例】田北俊指有行會成員需問責　倡石崗軍用地建屋平民憤

政府早前宣布暫緩《逃犯條例》修訂，但仍未平息民憤。自由黨榮譽主席田北俊出席港台電視節目《城市論壇》時批評，有部分行會成員和建制派立法會議員未有盡責，盲目支持特首林鄭月娥力推修例，致林鄭在修例爭議「橫衝直撞」，他認為林鄭班子需有人問責，重整行會或屬良方。 對於民主派要求林鄭下台，田北俊認為林鄭「劈炮」非好事，反問：「唔通（政務司司長）張建宗接任？」他認為林鄭未來三年將功贖罪，改善房屋土地問題，建議林鄭可向中央提出請求，將部分解放軍駐港部隊石崗用地交還港府，興建公屋和房屋。 被問到會否出席明天的七一遊行，田北俊指遊行不是他的強項，但明言：「今次我心入面係支持遊行嗰邊嘅人。」

羅冠聰批評政府恬不知恥，即使200萬人上街、2人犧牲性命仍充耳不聞。（資料圖片／林若勤攝）

田北俊指，林鄭過去兩年的民生政策做得不錯，反問「係咪要『林鄭』一鋪清袋呢？」就是次修例爭議，他認為若林鄭拒絕承諾撤回，建議她可向公眾承諾在任特首期間不會重啟修例，林鄭即可「捱三年」，「分分鐘重選（特首）你（林鄭）都仲得」。

他又認為，林鄭應成立獨立調查委員會，調查6.12衝突的來龍去脈，不單調查警察，同時調查磚頭從哪裡來、「邊個出錢攪攪震」、有否外國勢力介入等。田北俊又認為有部分行會成員和建制派立法會議員未有盡責，盲目支持特首林鄭月娥力推修例，認為林鄭班子需有人問責，重整行會或屬良方，「同林鄭講話修例一定無事嗰啲（行會成員）一定要辭（職）」。

田北俊又認為林鄭下台並非好事，反問：「唔通張建宗接任？」他認為林鄭未來三年將功贖罪，改善房屋土地問題，建議林鄭可向中央提出請求，將部分解放軍駐港部隊石崗用地交還港府，興建公屋和房屋。

因宣誓風波被褫奪立法會議員資格的香港眾志常委羅冠聰指，港人目前非常悲憤，批評政府恬不知恥，對200萬人上街、2人犧牲性命仍充耳不聞。他指當青年人感到完全絕望，覺得無法再活在這個城市之時，應討論的不是政府威信問題，應是如何挽救這座城市。

對於田北俊建議改善住屋問題，羅冠聰直斥：「你畀屋佢哋（年青人）住，但嗰班人連命都唔要呀！」他指林鄭未來三年管治必定舉步維艱，質疑林鄭「滿手鮮血」，無法管理700萬港人。

香港智明研究所研究總監許楨認為，林鄭內閣應總辭，並思考如何重組。他認為，若此刻重啟特首選舉，當中將牽涉很多政治利益劃分，又認為修例爭議揭示香港政治制度賦予特首極大權力，認為北京應收回部分權力。

同樣因宣誓風波被DQ的社民連梁國雄以江青比喻林鄭，指香港已出現新四人幫，包括林鄭、保安局局長李家超、警務處處長盧偉聰和立法會主席梁君彥，不過他一度誤把盧偉聰說成「羅冠聰」，其後在主持人協助下更正。