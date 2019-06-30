【71遊行】港大學者與科技公司合作　AI技術助點算遊行人數

《逃犯條例》修訂引發社會風波，並於6月內引發兩場大規模遊行，在遊行人數方面，主辦方數字與警方相差甚遠，引發不少爭議，其中6月16日的遊行，主辦的民陣指，遊行參與人數高達「200萬+1」人，而警方則表示經原定路線高峰期有33.8萬人。 有報道指，為了以客觀科學方法統計明日七一遊行人數，香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝、美國德州州立大學地理學系副教授鄒之喬將與人工智能公司合作，將利用AI辨識技術，配合人手及問卷，清點遊行人數。

據《明報》報道，AI團隊明日會至少使用7部流動裝置，包括手機及平板電腦拍攝影像，再交由電腦分析人數。每部裝置每秒垂直向下拍攝3張高清相片，將拍攝範圍視為一個影格（frame），由系統辨識遊行人士，「當一個人跨過影格中的紅線（counting line），便會實時計作一人」，系統亦會再透過比對不同影格，追蹤同一人的軌迹以作核實，累積得出分別經過各個定點的人數。參與計劃的君宇人工智能有限公司策劃總監黃君保稱，會先在波斯富街及軍器廠街設兩個定點高位拍攝，並視乎人流動向，再考慮在告士打道等定點高位，加裝數個流動裝置。

2019年6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，民陣公布數字，有103萬市民上街。（資料圖片/張浩維攝）

明日將兵分多路 點算遊行人數

AI團隊稱，電腦系統已從世界各地拍攝的數萬張公眾地方人群照片，透過深層神經網絡（deep neural network）學習，可更準確辨識正面或背面的遊行人士。而考慮到私隱問題，七一當日會盡量拍攝遊行人士的背面。

明日遊行人數點算工作將兵分多路，其中有多年統計遊行人數經驗的葉兆輝團隊，將派出至少12名工作人員，分別在波斯富街及軍器廠街行人天橋，以目測方式點算人數，也會視乎遊行人流動向，調派人手到告士打道及駱克道點算。

為推算出中途加入的人數，葉兆輝團隊當日會再派6人在軍器廠街做問卷抽查，包括詢問遊行人士有否途經銅鑼灣，目前計劃每小時完成50至100個抽查，有關數據會用以調整總人數估算的偏差，目前預計遊行完結當晚可初步統計出遊行總人數。

有網民則呼籲，由於這項點算人數計劃在波斯富街和軍器廠街設監察點，參與七一遊行的人士務必要經過，才會被該計劃點算為遊行人數。（網上截圖）

有網民則呼籲，由於這項點算人數計劃在波斯富街和軍器廠街設監察點，參與七一遊行的人士務必要經過，才會被點算為遊行人數。