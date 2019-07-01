【逃犯條例】四大漢闖民間電台　毀大門示威道具　阿牛斥政治恐嚇

七一遊行今天（1日）下午舉行，繼人民力量辦事處昨天曾遭爆竊和破壞，位於柴灣的民間電台辦事處今晨亦遭4名大漢闖入，大門玻璃被擊碎，為今天遊行預備的道具亦遭到破壞。民間電台台長曾健成指，事件明顯是有針對性和目的，形容是公然的政治恐嚇，揚言不會被嚇怕，今天仍會繼續參與遊行和示威。 警方將案件列作刑事毀壞案處理，現交由東區警區刑事調查隊第七隊跟進，暫時未有人被捕。

印有特首林鄭月娥肖像的紙板等示威道具被損毀。（曾健成提供）

曾健成稱，今天（1日）凌晨2時45分，當時正在辦事處製作今天遊行所用的道具，突然聽到巨響，遂到門口探看，發現有4名戴上口罩的大漢，手持搥仔、水喉通和壘球棍，闖入民間電台辦事處，大門玻璃被擊碎，印有特首林鄭月娥肖像的紙板等示威道具遭損毀，4人事後逃去。

曾健成表示，電台設備未有受到損毀，而是事件明顯是有針對性和目的，形容是公然的政治恐嚇，或與最近反對《逃犯條例》修訂氣氛熾熱有關。他揚言不會被嚇怕，今天仍會繼續參與遊行和示威。

據了解，4名年約30歲男子，中等身材，案發時戴口罩，以壘球棍、鐵棍及鎚子毀壞上址的玻璃門及財物後逃去。警方接報到場，經初步調查，案件列刑事毀壞，交由東區警區刑事調查隊第7隊跟進，暫未有人被捕。

人民力量位於九龍灣的會址昨天亦遭爆竊，一些印有中國國家主席習近平、林鄭月娥的示威物品損毀，被淋上漂白水。副主席譚得志表示，翻查閉路電視得知，有蒙面非華裔男子作案，現正趕印示威品，強調不會因此妥協。