【逃犯條例】林鄭向梁君彥稱「辛苦晒」　張建宗叫林鄭「加油」

在《逃犯條例》引發的爭議聲下，港府今早（1日）在會展舉行回歸22周年慶祝酒會。連續13日未有公開露面的特首林鄭月娥，今早在酒會中致辭後，逐一與台上嘉賓祝酒，由於當時林鄭在台上致辭的咪仍開着，當她走近立法會主席梁君彥身邊時，錄到她主動向梁君彥說：「多謝啊主席，辛苦晒你喇呢排」；在旁的張建宗聞言後則對林鄭說「加油」，梁君彥也跟着說「加油、繼續努力」。

林鄭致辭後隨即與一眾台上嘉賓祝酒。（張浩維攝）

《逃犯條例》爭議持續，趁七一回歸日，逾千名反修例示威者凌晨起在金鐘龍和道和夏愨道一帶抗議並與警方對峙。在灣仔會議展覽中心內，港府則如期舉行慶回歸酒會。

林鄭月娥上任特首後出席慶回歸酒會，分別穿上粉紅色和大紅色套裝出席酒會，與往年有別，她今年穿上黑衣和白色外套主持酒會。林鄭致辭後隨即與一眾台上嘉賓祝酒，只見她笑容燦爛，先向身旁的全國政協副主席、前特首董建華、梁振英和中聯辦主任王志民等中方官員祝酒，繼續走向政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊和立法會主席梁君彥等港方官員的方向。

當林鄭與立法會主席梁君彥碰杯時，主動向他說：「多謝啊主席，辛苦晒你喇呢排」。在旁的張建宗聞言後則主動對林鄭說「加油」，梁君彥也跟着一起說「加油、繼續努力」。