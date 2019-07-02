【立法會衝擊】 民建聯譴責衝擊　促政府深化溝通

民建聯今日（2日）下午召開記者會，回應昨晚反對逃犯條例修訂的示威者衝擊並佔領立法會一事。民建聯表示強烈譴責昨日衝擊行為，並形容昨日衝擊的示威者為極端暴力分子， 亦要求警方追究一切違法行為及嚴懲違法的示威者。

民建聯譴責衝擊。（羅君豪攝）

主席李慧琼形容，昨日凌晨示威者進迫警方防線，更拋擲腐蝕性的液體造成多名警員受傷，以及部分示威者用硬物及大型手推車持續衝擊立法會大樓，造成立法會外牆玻璃多處嚴重受損等行為是極端暴力行徑， 並予以最強烈譴責。她批評，這些所作所為不單嚴重破壞社會秩序和損害法治，直接造成警員及周遭人士的人身安全，更觸犯了嚴重傷人及刑毀之嚴重罪行，完全背離《基本法》賦予市民和平請願表達意見權利的範疇，亦超出所有香港人所能接受的底線。

她重申，支持警方依法執法，追究一切違法行為及暴行，並促請執法部門迅速偵查進行違法行為的示威者。她亦向受傷警員致以深切慰問，感謝警方專業克制地守護秩序。副主席陳克勤亦批評，有泛民議員指警方昨日撤離立法會是擺「空城計」的說法不負責任，指泛民議員應譴責暴力行為，而不是怪責保護立法會大樓的警方。他表示尊重及理解警方因不希望發生流血衝突而撤退的做法。

民建聯立法會議員鄭泳舜及柯創盛今早亦有到立法會視察損壞情況，鄭泳舜更向記者展示立法會大樓損毀情況的照片。他表示看到立法會大樓內損毀情況嚴重而感到憤怒及傷心，並希望立法會大樓可盡快恢復原狀，以召開財委會，通過有利民生的撥款。柯創盛補充，未來立法會未能召開如房屋事務委員會等事務委員會會議，不利進行民生工作。

被問到民建聯會如何建議收拾殘局，李慧琼表示希望政府不要停止運作，並需要與社會不同持份者，尤其是年輕人深化溝通，在氣氛緩和時多與不同持份者接觸，而深化溝通可令社會各界冷靜下來並修補關係。他表示反修例風波「令香港好傷」，政府日後要對國際社會多下功夫改善形象，希望政府不要停止運作。至於重啟政改方面，她稱現時社會對立，因此不希望提出重啟政改，以避免社會繼續撕裂，政府反而需要在經濟及民生方面努力，從而紓解社會怨氣。