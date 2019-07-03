【立法會衝擊】感年輕人對政府懷敵意　曾鈺成促給港人普選希望

在香港主權移交踏入22周年之日，象徵人民議政的立法會受重創，會議廳成重災區，區徽被噴黑，港英旗揚起，議事廳外的立法會主席油畫都不能幸免，其中一幅是做過兩屆主席的曾鈺成。 曾鈺成今日（3日）接受《香港01》訪問時指出，衝突明顯針對特別行政區體制，當局一定要反思，為何在特區長大的年輕人會對建制懷有強烈的敵意。他又認為，處理示威者的訴求，如撤回修例、收回暴動定義等已變得次要，當前首要解決的是政制問題：「你沒普選的希望給香港市民，尤其是年輕人，是造成他們怨憤的很重要因素。」 他提出，港府應立刻給予港人普選的希望，雖然要在現屆政府任期內啟動程序不容易，但行政長官林鄭月娥應事不避難。至於北京會否接納，曾鈺成認為若北京研判今次風波非外國勢力在「搞鬼」，而推動普選是爭取人心回歸的方法的話，他相信北京會考慮。

（梁鵬威攝）

97主權移交後，曾鈺成一直出任立法會議員，期間做過兩屆主席，直至2016年退下來。他出任主席時，碰巧立法會搬去現時的綜合大樓，自己有份參與大樓的設計和佈置，故直言見到立法會現時境況感心痛。

自己的油畫成為示威者目標之一，是否意味示威者覺得他不是好主席？曾鈺成直言「我無意講我們做得好」，但覺得示威者不碰97前立法局主席的畫像，只破壞97後立法會主席的做法帶針對性：「我現在針對的就是現在這個特別行政區，非個別人做得好或不好的問題，我（示威者）就是針對整個體制，好清楚。」

主席位之上，區徽的「中華人民共和國」字眼被噴黑，示威者掛上港英旗，曾鈺成覺得這些跡象都反映示威者明顯對特別行政區懷有敵意：「這班人在特區之下長大的年輕人，為何他們會對這個建制、對這個特區懷有強烈的敵意呢？這個我們為政者一定要去想。」

曾鈺成分析，政府推動修訂《逃犯條例》只是造成今次風波的導火線，更重要的是年輕人不滿政治制度，即示威者發表的《香港人抗爭宣言》中所提的新訴求─雙真普選：「沒人會認為實行了民主、有了普選後，所有問題可以解決，但香港發展都今日已去了一個地步，你沒普選的希望給香港市民，尤其是年輕人，是會造成他們怨憤的好重要因素。」

2015年政府推動政改失敗，曾鈺成感年輕人自此對普選已失去希望，不相信政府能代表人民利益，當社會矛盾涉及北京，例如今次修例在港府能否拒絕內地移交逃犯的問題上，市民都不相信港府會站在香港人的立場出發。

對於處理示威者提出即撤回修例等訴求，曾鈺成覺得已變得次要。（梁鵬威攝）

至於示威者提出要立即實現雙普選，曾鈺成認為是困難的，能否在今屆政府任期開展普選工作成疑問，但他認為，政府最低限度要立即先給市民一個希望。他呼籲林鄭要做到她不時強調的「事不避難」：「如果一開始中央831話要就要，不要就罷，然後泛民話你給回我831就不要了，即沒得傾啦，但你不能因為這樣就不去嘗試去啟動，我希望行政長官能給香港人看到這個決心，事不避難吧？」

對於示威者早前提出的4個訴求，即撤回修例、收回暴動定義、撤銷抗爭者控罪和追究警隊涉嫌濫權，曾鈺成就覺得這些已變得次要，相信普選的遠水可救眼前的近火：「水就在遠處，你就要拿這些水來教人、教火，你這些火非只在眼前燒，一直在燒著，你不知道而已。」

普選事關重大，北京一關屬關鍵，曾鈺成認為，要取決北京如何研判現在的局面，若判斷只是外國勢力「搞鬼」，北京便會拒絕，但若中央同樣覺得出於政制問題，答案就不一樣：「去年11月習近平主席不是跟我們說，要做好人心回歸的功夫嗎？這是一個爭取人心回歸的好重要問題的話，那我認為中央是會考慮的。」